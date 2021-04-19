Втрата нюху при COVID-19: лікарі розповіли, коли все приходить в норму

Втрата нюху при коронавірусі - симптом, який дуже часто зустрічається. Зазвичай людина припиняє відчувати запахи на 4-6 день інфекції. Найчастіше аносмія при COVID-19 дуже відрізняється від тієї, яка виникає при ГРВІ. Повернення здатності розрізняти запахи є сприятливою ознакою одужання.

Про це повідомляється на сайті ЦМРТ.

Відновлення нюху після коронавірусу може проходити від 8-14 днів до 1-3-х місяців після захворювання.

Іноді це відбувається безповоротно. Подібну ситуацію пов'язують з наявністю в анамнезі хронічних патологій навколоносових пазух, неврологічних захворювань, травм або хірургічних втручань на головному мозку.

Зазначається, що терміни відновлення смаку після коронавірусу найчастіше збігаються з часом "повернення нюху" або зсуваються ще на 1-2 тижні від початку регресу симптомів. Іноді нюх може повертатися через півроку, а то і більше.

Як прискорити процес відновлення

Тренування нюху

Тренування нюху проводиться двічі на день з використанням чотирьох одорантів (троянда, евкаліпт, лимон, гвоздика) кожен з яких вдихається через ніс протягом 15 секунд, після чого роблять 10-секундну паузу і переходять до наступної речовини. Подібні тренування проводять протягом 3 місяців.

Застосування судинозвужувальних препаратів

Можна користуватися спеціальними сольовими розчинами з аптеки або судинозвужувальними засобами, але тільки за призначенням лікаря.