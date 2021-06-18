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Втрата нюху при COVID-19: вчені вказали на наслідки для мозку

Автор: Тетяна Самарук

Вчені заявили про потенційну небезпеку коронавірусу для тканин мозку.

Про це повідомляє американський телеканал CNBC.

За словами доктора медицини Скота Готліба, який працює в компанії Pfizer, що є виробником вакцин проти Covid-19, він візуалізував мозок до і після коронавірусної інфекції. Також проведений дослідниками експеримент показав певну втрату мозкової тканини, яка може мати довгострокові наслідки.

Крім того, відповідне руйнування мозкової тканини пояснює, чому пацієнти з Covid втрачають нюх.

″Зменшення кількості тканини сталося в областях мозку, які розташовані поблизу місць, відповідальних за запах. Це свідчить про те, що втрата запаху - це лише ефект більш первинного процесу”, - каже медик.

Також доктор додав, що симптоми цього процесу, як-от втрата нюху, можуть минути, але тканина більше ніколи не відновиться, якщо вона справді була знищена в результаті дії вірусу.

Втрата нюху при коронавірусі

Втрата нюху стала яскравим симптомом хвороби COVID-19, тож тепер питати у когось чи не зник нюх або смак, чи нюхати все навколо вдома у разі появи інших симптомів, — цілком нормально.

Здавалося б, втратити нюх не так вже й страшно. Це виглядає дрібницею, особливо якщо порівняти з високою температурою, сильним кашлем чи вбивчою слабкістю, які може спричинити COVID-19. Утім, це зовсім не так. Втрата здатності відчувати запахи, а разом з тим й смаки, може сильно погіршувати якість життя — через брак відчуттів та навіть можливості насолоджуватися їжею.

Раніше ми повідомляли, що у Британії розповіли про ефективність COVID-вакцин проти штаму "Дельта".

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