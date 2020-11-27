Не втрата нюху і висока температура: лікар назвала найперший симптом COVID-19

Коронавірус у різних пацієнтів виявляється по-різному. Симптоми можуть нагадувати грип, застуду або обмежитися тільки втратою нюху і смаку – все залежить від тяжкості захворювання.

При COVID-19 уражаються не тільки легені людини, а і нервова система. Як повідомила невролог лікарні інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги Наталія Глущенко у коментарі РІА-М, одним з найперших симптомів коронавірусу є не підвищення температури або кашель, а гострий головний біль.

"Якщо ви запитаєте родичів або знайомих, які хворіли на ковід, то вони вам скажуть, що за кілька днів до появи основних симптомів їх мучив сильний головний біль. Як правило, коли до нас, неврологів, звертаються пацієнти зі скаргами на сильний головний біль, вони категорично заперечують захворювання коронавірусом. Шукають інші патології, роблять дорогу томографію. А потім виявляється, що це один з перших симптомів. І, звичайно, всі вже знають, що у більшості хворих коронавірусом порушуються нюх і смакові відчуття. Це також порушення з боку нервової системи", - пояснила лікар.

Вона додала, що пацієнти можуть відчувати сильні запаморочення і саме з такими ознаками хворих привозять в кардіо-неврологічне відділення, оскільки підозрюють інсульт.

"У пацієнтів з коронавірусом дуже високий ризик захворювання інсультами та інфарктами. Ми з цим зіткнулися на практиці. Пацієнти, які зараз до нас надходять з інсультами, виявляються паралельно хворі COVID-19. Це зрозуміло: при вірусі підвищується схильність до тромбоутворення в судинах. Коли тромб утворюється в судинах головного мозку, трапляється інсульт. А це вже загрозливий для життя стан", - пояснила фахівець.

До інсульту найбільше схильні вікові пацієнти й в зоні ризику опиняються і ті, хто тільки заразився, і ті, хто вже переніс COVID-19. Часто такі пацієнти мають і інші патології – цукровий діабет, гіпертонію і порушення серцевого ритму.

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