Потеплішає не скрізь: синоптики розповіли, де буде прохолодно

Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні 23 квітня порадує жителів більшості областей

Погода в Україні поступово поліпшується і в найближчі дні синоптики прогнозують суттєве потепління в більшості регіонів країни. Однак у деяких областях 23 квітня очікуються заморозки вночі. Про це розповіли в Українському гідрометцентрі.

Погода на сході у вівторок, 23 квітня, буде хмарною, але сухою. Нічна температура повітря коливатиметься від +3 до +5 градусів, у Луганській області опуститься до -1 градуса. Вдень у регіоні +17 +19 градусів, у Луганській і Донецькій областях +16 +18 градусів.

На півдні без опадів, хмарно з проясненнями. Вночі +3 +6 градусів, вдень прогріється до +17 +19 градусів. В Одесі буде прохолодніше +14 +16 градусів. У Криму вночі +3 +5, вдень +15 +17 градусів, без опадів.

У північних областях опади не прогнозуються, хмарно. Вночі від +3 до +5 градусів, вдень +17 +19 градусів.

На заході тепло і сонячно, можлива невелика хмарність. Вночі від +2 до +5 градусів. Вдень очікується від +16 до +19 градусів, на Закарпатті +18 +20 градусів.

В центральній частині країни без опадів, хмарно. Вночі +3 +5 градусів, удень повітря прогріється до +17 +19 градусів.

У Києві 23 квітня опади не прогнозуються. Вночі +4 +6 градусів, вдень +18 +20 градусів. Сонячно, але можлива невелика хмарність.

Погода в Україні 23 квітня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик дала прогноз погоди на Страсний тиждень.

А також розповідали про те, що синоптики повідомили про те, коли в Україні істотно потеплішає.