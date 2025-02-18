Потенциальная защита от рака. Диетолог назвала чудо-чай, о котором мы все забыли

Ромашковый чай - это суперценный напиток, который помогает нашему организму защититься от многих болезней. Польза этого напитка для организма - просто огромная.

Почему надо пить ромашковый чай, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Telegram диетолога и нутрициолога Оксаны Скиталинской.

В чем польза ромашкового чая

Антиоксидантный щит для клеток

Ромашка содержит мощные антиоксиданты - апигенин, кверцетин и флавоноиды. Эти природные защитники нейтрализуют свободные радикалы, которые могут повредить клетки и привести к развитию различных заболеваний. Они также подавляют молекулы NF-κB, главных триггеров воспаления, помогая клеткам оставаться здоровыми и защищенными.

Восстановление печени и детокс

Ромашка стимулирует работу цитохрома P450 - ключевого фермента печени, который отвечает за очищение организма от токсинов. Эфирные масла, содержащиеся в ромашке, укрепляют клеточные мембраны печени, делая ее более устойчивой к нагрузкам, стрессу и процессам старения.

Защита желудка

Ромашка - естественный барьер для раздражителей слизистой оболочки желудка. Она стимулирует секрецию муцина, создавая защитный слой на слизистой оболочке, и борется с Helicobacter pylori - микробом, провоцирующим язвы.

Природное успокаивающее средство

Апигенин, содержащийся в ромашке, действует как мягкий активатор GABA-рецепторов, ответственных за спокойствие и хороший сон. Хотя его действие слабее, чем у синтетических транквилизаторов, он не вызывает привыкания и побочных эффектов.

Потенциальная защита от рака

Апигенин вызывает апоптоз (запрограммированную гибель) раковых клеток и препятствует их питанию, блокируя ангиогенез - образование новых сосудов для опухолей. Это свидетельствует о потенциальном противораковом эффекте ромашкового чая.

Как готовить ромашковый чай

1-2 чайные ложки сухих цветков ромашки залить 200 мл горячей (80-90 градусов) воды. Не кипятком, чтобы не разрушились эфирные масла. Настаивайте 5 минут.