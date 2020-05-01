Потенційно небезпечний астероїд-гігант скоро перетне орбіту Землі (відео)

Астероїд величезного розміру летить у бік Землі й наблизиться на мінімальну відстань вже 22 травня 2020 року. Астрономи NASA зараховують небесне тіло під назвою 136795 1997 BQ до потенційно небезпечних через його розмір і близькість до нашої планети.

Не встигли ми оговтатися від двокілометрового 1998 OR2, що пролетів 29 квітня, як вже новий потенційно небезпечний астероїд мчить у бік Землі.

Розмір астероїда складає від 668 метрів до 1,49 кілометра і він пролетить біля Землі на відстані 6,16 мільйона кілометрів (ближче, ніж його попередник 1998 OR2) зі швидкістю 12 кілометрів на секунду.

Астероїд 136795 1997 BQ відкрили 16 січня 1997 року, його відносять до групи Аполлона. Він перетинає орбіту Землі своєю траєкторією, але обидва небесних тіла цього разу розминуться.

Орбіта Землі позначена синім, астероїда 136795 1997 BQ - білим, пунктиром - орбіта Меркурія, Венери і Марса (фото: Credit)

Зазначимо, що у NASA потенційно небезпечними астероїдами називають небесні тіла розміром понад 140 метрів, і близькість яких до планети менш як 7,5 мільйона кілометра. 136795 1997 BQ підпадає під ці критерії.

Астероїд летить до Землі (відео: YouTube)

А ось наступна зустріч астероїда з Землею "запланована" на 28 травня 2147 року. Тоді він промчить на більшій відстані - приблизно 9,5 мільйона кілометра.

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