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Потап рассказал, что делает за границей, и это возмутило украинцев: "Почему-то для них границы открыты"

Стало известно, чем Потап занимается в США (фото: instagram.com/realpotap)
Автор: Полина Иваненко

Известный продюсер и репер Алексей Потапенко (Потап) показался в США. Он похвастался селфи из Майами и рассказал о "сложной" работе.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Потапа в Instagram, украинцы новое фото артиста не оценили.

Что Потап делает за границей

Продюсер уже несколько дней находится в США. Потап отправился в Майами со своей женой Настей Каменских. Там она представляет новую песню. А сам продюсер, по его же словам, строит "сложные бизнес-схемы".

"Работа с музыкой, это не только создание, это постоянное общение с художником, построение сложных бизнес-схем, командировки и мощный нетворкинг", - написал рэпер под новым фото из Майами.

Потап появился в США (фото: instagram.com/realpotap)

Как на это реагируют украинцы

Новый пост Потапа возмутил пользователей. Украинцы лютуют, в комментариях они пишут, что не понимают, почему у рэпера есть возможность находиться за границей, когда в Украине идет полномасштабная война.

В частности, пользователи пишут:

  • "Мда, почему-то для них границы открыты"
  • "Кому весело ... А кому холодно в окопах"
  • "Потап, какое ты г*вно... Уважения к тебе нет никакого!"
  • "Зачем вообще это выставлять? Совсем крыша поехала! Вообще можете не возвращаться, как тебя отпускают из Украины?".

Реакция украинцев на новый пост Потапа (скриншоты)

Напомним, недавно Потап внезапно обратился к Каменским после ее песни о любви с другим.

Кроме того, ранее мы уже рассказывали, что блогер заявил о разводе Потапа и Каменских, а также объяснил, почему они в этом не признаются.

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ПотапКаменскихзвезды шоу-бизнеса