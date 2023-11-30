Потап рассказал, что делает за границей, и это возмутило украинцев: "Почему-то для них границы открыты"

Что Потап делает за границей

Продюсер уже несколько дней находится в США. Потап отправился в Майами со своей женой Настей Каменских. Там она представляет новую песню. А сам продюсер, по его же словам, строит "сложные бизнес-схемы".

"Работа с музыкой, это не только создание, это постоянное общение с художником, построение сложных бизнес-схем, командировки и мощный нетворкинг", - написал рэпер под новым фото из Майами.

Потап появился в США (фото: instagram.com/realpotap)

Как на это реагируют украинцы

Новый пост Потапа возмутил пользователей. Украинцы лютуют, в комментариях они пишут, что не понимают, почему у рэпера есть возможность находиться за границей, когда в Украине идет полномасштабная война.

В частности, пользователи пишут:

"Мда, почему-то для них границы открыты"

"Кому весело ... А кому холодно в окопах"

"Потап, какое ты г*вно... Уважения к тебе нет никакого!"

"Зачем вообще это выставлять? Совсем крыша поехала! Вообще можете не возвращаться, как тебя отпускают из Украины?".

Реакция украинцев на новый пост Потапа (скриншоты)