Потап рассказал, что делает за границей, и это возмутило украинцев: "Почему-то для них границы открыты"

Известный продюсер и репер Алексей Потапенко (Потап) показался в США. Он похвастался селфи из Майами и рассказал о "сложной" работе.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Потапа в Instagram, украинцы новое фото артиста не оценили.
Продюсер уже несколько дней находится в США. Потап отправился в Майами со своей женой Настей Каменских. Там она представляет новую песню. А сам продюсер, по его же словам, строит "сложные бизнес-схемы".
"Работа с музыкой, это не только создание, это постоянное общение с художником, построение сложных бизнес-схем, командировки и мощный нетворкинг", - написал рэпер под новым фото из Майами.
Новый пост Потапа возмутил пользователей. Украинцы лютуют, в комментариях они пишут, что не понимают, почему у рэпера есть возможность находиться за границей, когда в Украине идет полномасштабная война.
В частности, пользователи пишут:
Напомним, недавно Потап внезапно обратился к Каменским после ее песни о любви с другим.
Кроме того, ранее мы уже рассказывали, что блогер заявил о разводе Потапа и Каменских, а также объяснил, почему они в этом не признаются.