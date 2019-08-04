Потап за кордоном "підхопив" серйозне захворювання: стан артиста (фото)

Потап і Настя святкують медовий місяць – репер підхопив інфекційне захворювання (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап і Настя Каменських після довгого перебування в Італії подорожують по Франції

Олексій Потапенко Анастасія Каменських – подружжя, яке нещодавно вдруге вирушило святкувати свій медовий місяць. Під час відпочинку за кордоном український репер, більш відомий як Потап, опублікував фотографію, яка викликала у фанатів масу питань. На знімку видно, що у артиста серйозне захворювання ока. Знімок опублікований в профілі Потапа в Instagram.

Виконавець опублікував в мережі фотографію, на якій він зображений поруч зі своєю дружиною Настею. Артисти виглядають засмаглими і трохи втомленими, але щасливими. Але є одне але: у Потапа опухло ліве око. Судячи з історій, які артист викладає у себе на сторінці, говорити про те, що йому щось загрожує - не доводиться.

Потап і Настя святкують медовий місяць – репер підхопив інфекційне захворювання (фото: instagram.com/realpotap)

В мережі відразу ж почали цікавитися, чому у артиста травма ока:

А що з оком?

Відповідаючи про око, ячмінь по ходу, або комарик любові хапнув!

Щасливі!!! Серце радіє, дивлячись на вас!

Леха, що з оком?

Ячмінь на оці. Красива пара.

А що у Потапа з лівим оком?

Потап і Настя святкують медовий місяць – репер підхопив інфекційне захворювання (скріншоти: instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, що раніше Каменських зачарувала сімейною ідилією на відпочинку з Потапом.