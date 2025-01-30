Потап анонсировал концерт за границей и разозлил украинцев: "Почему не в окопе?"

Он записал видео встречи с евреем, на котором он разговаривает на ломаном английском, а также рассказал, что выступит в Хайфе 28 февраля. О предстоящем мероприятии Потап также написал в посте на английском, украинском и русском языках.

Как отреагировали в сети

Публикацию тут же принялись комментировать подписчики Потапа, который разгневало его очередное появление с анонсом концерта за границей, а также русский язык. Некоторые предложили ему спеть с еще одним сбежавшим артистом - Олегом Винником, который также недавно анонсировал концерт в Европе:

"Нужно срочно дуэт с Винником и на подтанцовку Влада Яму"

"Только ка**пы поддержат. Украинцы посылают "за кораблем"

" Какое конч…ое. Отбитое от реальности"

"Уже не знает, где себе всунуть, клоун"

"Кринжатина"

"Вот и нагрянули старость и маразм"

"Испанский стыд"

"Сказочный персонаж"

"Прошло твое время! Ты уже не интересен публике еще и с таким бредом!"

"Давай уже в Киев приезжай, будет тебе funny"

"Позорище"

"Почему не в окопе? Не для войны рожден?"

"Потап, сейчас не 2005 год, ребрендинг не в тему"

"Потап, гоу в посадку, снаряди тягать"

"Этот концерт может вызвать только рвотный рефлекс"

"Мне кажется, спортивный костюм Адидас и золотая цепочка на шее уже не актуальны лет 15".



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Что известные люди говорят о сбежавшем во время войны Потапе

Напомним, артист выехал из страны уже после 24 февраля 2022 года. При этом он ни разу не объяснил публично, как именно он пересек границу во время военного положения.

Многие публичные люди высказывают свое мнение, что делать с Потапом, а также другими артистами-беглецами, которые живут свою лучшую жизнь за границей, пока в Украине гибнут и военные, и гражданские, в том числе дети.

Так, по словам певицы Оксаны Билозир, артисты, выбравшие жизнь в чужих странах в период великой российско-украинской войны, вряд ли вернутся домой. Также, по ее мнению, они испытывают "скрытый стыд" и страх перед оставшимися на Родине украинцами.

Народная артистка Украины Наталья Бучинская сказала, что "каждого рассудит Бог и, конечно, время".

Продюсер Игорь Кондратюк ничего хорошего не может сказать ни о Потапе, ни о Виннике.

А шоумен Анатолий Анатолич, который является многодетным отцом и имеет право выехать из Украины во время войны, однако остается в стране, отметил, что Потап упустил что-то важное, и после этого его карьера уже потеряла такую популярность, как была раньше.



Певец во время войны живет за границей (фото: instagram.com/realpotap)