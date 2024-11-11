Засуха, грязь и неизлечимые заболевания. Как изменение климата влияет на наше здоровье и что будет дальше

Эксперты бьют тревогу: экстремальные погодные явления, загрязнение воздуха и распространение инфекционных болезней, вызванных изменением климата, представляют беспрецедентную угрозу для здоровья людей по всему миру.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает больше о том, как изменение климата влияет на здоровье украинцев и людей по всему миру.

Как глобальное потепление влияет на здоровье

Сильная жара

Эксперты Климатического мониторинга ЕС заявили, что 2024 год "почти стопроцентно" станет самым жарким годом в истории. Также ожидается, что это будет первый год, который будет более чем на 1,5 градуса по Цельсию теплее среднего показателя доиндустриального периода 1850-1900 годов.

Согласно последнему отчету группы, из 15 способов влияния изменения климата на здоровье, которые отслеживают эксперты в рамках The Lancet Countdown, 10 "достигли новых рекордов".

"Количество людей старше 65 лет, умерших от жары, выросло на 167% с 1990-х годов, что является одним из самых высоких показателей за последнее время", - говорится в отчете.

Экстремальная жара приводит к многочисленным рискам для здоровья, таким как заболевания почек, инсульты, неблагоприятные результаты беременности, сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, отказ органов и, наконец, смерть.

"Этот год подчеркнул растущее влияние потепления климата на здоровье и благополучие людей", - заявила исполнительный директор Глобального альянса климата и здоровья Дженни Миллер.

Для примера она приводит чрезвычайную жару, которая привела к 700 смертям и более 40 тысяч случаев теплового удара в Индии, аномальные ливни, повлекшие разрушение дамбы в Нигерии, что привело к 320 погибшим, а также то, что 48 из 50 штатов США "переживают" умеренную или сильную засуху".

Между тем Испания все еще приходит в себя от самых страшных наводнений за последние десятилетия, а некоторые американские регионы и Куба - от недавних разрушительных ураганов.

Ожидается, что в этом году засуха, наводнения и другие экстремальные погодные явления ударят по мировым посевам, что приведет к росту голода во многих регионах планеты уже в ближайшее время.

Помимо всего прочего, экстремальные погодные явления и климатические изменения могут приводить к стрессу, депрессии и другим психическим расстройствам.

Загрязнение воздуха

Почти все население мира (а точнее - 99%) дышит воздухом, уровень загрязнения которого превышает нормы Всемирной организации здравоохранения.

Установлено, что это увеличивает риск респираторных заболеваний, инсультов, заболеваний сердца, рака легких, диабета и других проблем со здоровьем, представляя угрозу, сравнимую с курением.

По данным ВОЗ, с загрязнением воздуха связано почти семь миллионов преждевременных смертей в год.

Вместе с тем, последний отчет организации Lancet Countdown показал, что смертность от загрязнения воздуха, связанного с ископаемым топливом, уменьшилась почти на 7% с 2016 по 2021 год. Главным образом благодаря борьбе с использованием угля в промышленности.

Инфекционные болезни

Изменение климата означает, что комары, птицы и млекопитающие будут выходить за пределы своих привычных ареалов обитания, распространяя с собой инфекционные заболевания на новые территории. Лихорадка денге, болезнь Чикунгунья, вирус Зика, вирус Западного Нила и малярия - вот лишь часть болезней, передающихся комарами и может распространяться шире в мире под влиянием глобального потепления.

По данным Lancet Countdown, за последние 60 лет риск передачи от одного комара, распространяющего лихорадку денге, вырос на 43%. В прошлом году был зафиксирован новый мировой рекорд более чем в пяти миллионах случаев этой болезни.

Дело в том, что штормы и наводнения создают застойную воду, которая является местом размножения комаров, а вместе с тем также увеличивают риск передаваемых через воду заболеваний, таких как холера, брюшной тиф и диарея.

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что изменение климата - это вопрос жизни и смерти. Необходимы срочные и решительные действия на глобальном уровне для сокращения выбросов парниковых газов и адаптации к последствиям климатического кризиса.

COP29

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала обширная климатическая конференция ООН COP29 – встреча представителей правительств, экспертов, общественных активистов и бизнеса со всего мира, посвященная обсуждению и поиску решений глобального климатического кризиса.

Одним из ключевых вопросов на COP29 является обеспечение достаточного финансирования для помощи развивающимся странам в борьбе с изменением климата.

Также будут обсуждены стратегии адаптации к уже ощутимым последствиям глобального потепления, таким как повышение уровня моря, экстремальные погодные явления и утрата биоразнообразия.

В рамках COP29 участники обмениваются опытом в разработке и внедрении новых технологий для борьбы с изменением климата, таких как возобновляемые источники энергии, энергоэффективность и захват углерода.

Украина, несмотря на полномасштабную войну, также представлена на конференции. В этом году украинский павильон воплощает идею общих усилий, прорастающих в большие перемены. На стенах, изготовленных из украинской экологической бумаги с живыми семенами, представлено более 50 экологических инициатив государства, бизнеса и общественности.

Павильон превратился в арт-объект: его украсила росписью более 120 кв. м художница Александра Жумайлова.

Украинский павильон на COP29 (фото: Gres Todorchuk)

После завершения конференции павильон буквально прорастет, ведь фрагменты стен отправят партнерам Украины для высадки как символ совместных усилий, формирующих будущее.

Украинский павильон на COP29 (фото: Gres Todorchuk)

Также на конференции представители нашей страны представят агро-инновации, законопроект Украины по климатической нейтральности до 2050, 8 пункт Формулы мира об экологической безопасности и фактах экоцида, которые Россия нанесла Украине и другим странам.

Украинский павильон на COP29 (фото: Gres Todorchuk)