Надходять до лікарні з супутніми захворюваннями: лікар розповів, кого потрібно берегти від коронавірусу

Він зазначив, що зараз в Україні циркулюють і інші респіраторні захворювання. Пацієнти масово скаржаться на нежить, кашель, болі в горлі. Але тести показують, що це не коронавірус.

"Особливо примітно, що зараз циркулюють і інші респіраторні віруси - люди масово скаржаться на нежить, кашель, болі в горлі. Але під час перевірки, це виявляється не ковид. Так що природа бере своє - сидіння вдома під замком не дає гарантії, що віруси зникають. Щось йде, інше з'являється. Стерильні умови та хованки по домівках не змінять ситуацію в корені. Потрібно загартовувати імунітет і вести здоровий спосіб життя. Це хороша гарантія успішної перемоги над вірусами", - пояснив лікар.

Він додав, що в стаціонарах лікарень зараз багато пацієнтів і у багатьох є супутні захворювання.

"У лікарнях дійсно багато і важких ковідних пацієнтів. І надходить їх зараз набагато більше, ніж влітку. Це - правда. Люди з серцевими та ендокринними захворюваннями, з ослабленим імунітетом і підірваним здоров'ям — це й основна група, на кого слід звернути увагу", - підкреслив Дубровський.

Також фахівець зазначив, що ситуація непроста через погану роботу первинної системи. Сімейні лікарі відправляють в стаціонар багатьох пацієнтів, у яких аналізи показали коронавірус або на КТ з'явилася пневмонія. Як зазначає Дубровський, лікарі не хочуть братися за таких пацієнтів і для перестраховки відправляють їх відразу в лікарню.

"На превеликий жаль, заражаються дідусі та бабусі не тільки при візитах родичів, але і часто в поліклініці, і навіть в інших стаціонарах, звичайних", - додав медик.