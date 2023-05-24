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Когда нужно обращаться к психологу: названо опасные случаи

В каких случаях нужно обращаться к психологу (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

По социологическим опросам, более 90% опрошенных украинцев имеют хотя бы один из симптомов тревожных расстройств, а более 50% находятся в зоне риска развития трудностей, связанных с психическим здоровьем. Поэтому необходимо расширять осведомленность граждан о профессиональной помощи психологов.

Когда и зачем следует обращаться к психологу, рассказали на сайте Минздрава.

Тревожные звоночки

Не игнорируйте и обращайтесь с помощью специалиста, если:

  • ваше психическое состояние сказывается на повседневной жизни
  • обычные вещи, которые раньше всегда получались легко, теперь вызывают сложности
  • переживаете большой кризис в жизни, выводящий из равновесия ваше психическое здоровье
  • возникают трудности в обучении, общении в семье, с коллегами, окружением

Не забывайте, что психическое состояние влияет на физическое здоровье и в целом на каждую из сфер нашей жизни. Например, болезни сердечно-сосудистой системы связаны со стрессовыми расстройствами, поэтому преодоление стресса, вероятно, окажет положительное влияние на здоровье сердца.

Если проблемы, связанные с психическим здоровьем, приводят к потере интереса, тогда человек может потерять способность выполнять даже самые простые задачи. Все из-за чувства подавленности и других тревожных состояний.

"Чем раньше человек получит квалифицированную помощь - тем больше вероятность, что он сможет справиться со своим состоянием. Поэтому будьте внимательны к своему психическому состоянию, а также к состоянию окружающих, проявляйте эмпатию", - отмечают в Минздраве.

К кому обращаться за психологической помощью

Семейный врач проведет базовый скрининг и предоставит базовую психологическую помощь, а при необходимости направит к узкому специалисту - психологу, психотерапевту или психиатру.

Врач первичного звена оказания медицинской помощи, который получил сертификат об обучении по ведению распространенных психических расстройств и может оказывать квалифицированную психологическую помощь людям с психическими расстройствами. Найти медучреждения с такими специалистами можно по ссылке.

Кроме того, вы можете самостоятельно обратиться к частному специалисту или к узкому специалисту по психическому здоровью в учреждениях здравоохранения.

Раньше мы рассказывали, как ссоры и скандалы влияют на ваше здоровье.

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