Постраждалу від нападу ґвалтівника в поїзді "Укрзалізниці" обурила сума компенсації

"Укрзалізниця" виплатить 100 тисяч гривень моральної компенсації Анастасії Луговій, яка стала жертвою жорстокого побиття зі спробою зґвалтування у поїзді Маріуполь-Київ. Сама ж постраждала зізнається, що не задоволена такою сумою.
Про це вона розповіла в ефірі програми "Сніданок з 1+1".
Резонансна НП з нападом сталася в серпні минулого року, а сам ґвалтівник Віталій Рудзько, який мав кілька судимостей, у квітні помер у СІЗО - від нього Лугова не отримала жодної копійки компенсації.
Зараз суд прийняв рішення, зобов'язавши УЗ зробити виплату, і призначив відповідну суму.
Але замість 100 тисяч Анастасія просила про компенсацію в розмірі півмільйона за двох - за себе і маленького сина, на газах у якого і відбувався тоді напад маніяка-безбілетника, який увірвався до них в купе.
Вже рік жінка змушена відвідувати лікарів, а також спілкується з психологами після пережитого.
"Досі я відвідую остеопата, у мене є порушення хрящів шиї. Зсув від удару стався. Досі проходжу лікування, бо є ще гулі на лобі. Крім того, треба вставити брекети... Також працюю з психологами", - розповіла вона і додала, що все це вимагає грошей.
Відео: "Укрзалізницю" зобов'язали виплатити 100 тисяч компенсації пасажирці, яку побили і мало не зґвалтували в поїзді
Після смерті ґвалтівника від раку мозку поліція закрила справу, але Лугова також судилася і з "Укрзалізницею", яка не змогла забезпечити її безпеку.
Зазначимо, що кричущий випадок з нападом в поїзді викликав величезний резонанс в суспільстві, після чого в деяких поїздах "Укрзалізниці" стали впроваджувати спеціальну охорону.