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Постраждалий у реанімації: на українському курорті іноземець напав на поліцейського

STYLERЖиття    09.09.2019 - 21:02
Постраждалий у реанімації: на українському курорті іноземець напав на поліцейського
Під Одесою по-звірячому побили поліцейського (Колаж РБК-Україна)

У поліції розповіли, що стало причиною конфлікту

В курортному місті Чорноморськ, в Одеській області, стався неприємний інцидент між полицейским і іноземним громадянином. Деталі конфлікту розповіли у виданні "Думська" з посиланням на джерела в поліції області.

Як розповіли в поліції, конфлікт між громадянином Молдови, боксером і українським поліцейським, який на той момент був не при виконанні службових обов'язків, стався біля одного з розважальних закладів у Чорноморську.

Конфлікт між чоловіками стався на побутовому ґрунті. Спочатку вони голосно сварилися, а потім сварка переросла в бійку. В результаті бійки громадянин України отримав серйозну черепно-мозкову травму. Його стан оцінюється як важкий і він поміщений в реанімацію.

"У нього важкі травми голови, була проведена трепанація черепа і зараз він знаходиться в реанімації", – розповіли в прес-службі поліції Одеської області.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Громадянина Молдови затримали і вирішується питання про запобіжний захід. Проводиться розслідування та опитуються свідки інциденту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Дніпрі гицель перерізав горло своєму собаці на очах у дітей.

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