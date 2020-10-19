Постійно холодні ноги можуть вказувати на серйозні хвороби

Якщо у вас постійно холодні ноги, це може свідчити про розвиток ряду проблем зі здоров'ям. Причому це можуть бути, як судинні, так і неврологічні хвороби.

За словами Ірини Ляскіної, лікаря-невролога, холодні ноги можуть говорити про симптоми полінейропатії (ураження периферичних нервів) різного походження. Таке може бути при розвитку цукрового діабету, зловживанні алкоголем, інтоксикацією важкими металами. Про це пише newsyou.

Також це може бути хвороба Рейно. Це захворювання проявляється приступами розладу кровопостачання в основному кистей і стоп, що призводить до трофічних порушень тканин.

Холодні ноги можуть також бути ознакою проблем з печінкою і нирками.

Крім того, невролог дала кілька порад, як позбавитися від вічно холодних ніг:

стежте за харчуванням - раціон слід збагатити білковою їжею, бобовими, овочами і фруктами;

забудьте про тісне взуття, від взуття зі штучних матеріалів;

тренуйте судини - приймайте контрастний душ вранці, теплу ванну перед сном.

Якщо ж у вас постійно холодні, але це не пов'язано з конкретними причинами. Приміром, з переохолодженням, то вам варто пройти обстеження.

Але можуть причиною холодних ніг бути й інші причини. Наприклад, варикозне розширення вен, гіпотиреоз (порушення функціонування щитовидної залози).

Гельмінти, або глисти, також можуть викликати замерзання кінцівок через попадання в кров токсинів.

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