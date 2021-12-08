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Постійна тяга до солодкого - симптом хвороби? Комаровський розповів правду

Автор: Світлана Мащенко

Заслужений лікар України відповів на цікаве питання, чи є тяга до солодкого симптомом якоїсь хвороби.

Своїми знаннями педіатр поділився на своєму каналі в YouTube.

Педіатр каже, що насправді таку тягу відчуває постійно величезна кількість людей. Але це не є симптомом будь-якої хвороби. Принаймні, медична наука ще нічого такого не виявила.

"Тяга до солоного, тяга, наприклад, до полуниці з оселедцем, - це може бути симптомом певних станів, але тяга до солодкого не є ознакою будь-якої хвороби", - запевняє Комаровський.

Справа в тому, що нам часто хочеться пояснити собі невгамовне бажання споживати тортики, цукерки і так далі. І це не тому, що ми не хочемо стежити за своїм здоров'ям, а тому що в нас нібито криється якась таємна хвороба.

Звідки "ростуть ноги" тяги до солодкого

Але насправді постійна тяга до солодкого - шкідлива звичка, яка найімовірніше виробилася у нас ще в дитинстві.

"Людина може жити без додаткового цукру. Вживання цукру сприймається лікарями в усьому світі як мало не найнебезпечніший наркотик в житті людини. Залежність від цукру - це ситуація психологічна, але до якихось таємних хвороб це відношення не має", - заявив педіатр.

Він додав, що це нормально, хотіти смачненьке, і це нормально - отримувати від цього смачненького задоволення, але це не ознака хвороби, а ознака того, що пора брати себе в руки.

Раніше доктор Комаровський назвав єдиний вітамін, який потрібно приймати додатково, купуючи в аптеці.

Також лікар розповів, які продукти не можна гріти в мікрохвильовці.

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Євген Комаровський