Випадіння волосся та порушення сну: лікарі назвали основні симптоми постковідного синдрому

Часто у людей, які перенесли COVID-19 можуть з’явитися певні ускладнення. Зокрема, постковідний синдром не залежить від складності перебігу хвороби. До того ж його неможливо передбачити заздалегідь.
Про це повідомили у Telegram-каналі "Коронавірус_інфо".
Так, постковідний синдром триває від 5 до 12 тижнів.
Основні симптоми:
Зазначимо, що наразі немає точного переліку симптомів та станів, які можуть характеризувати постковідний синдром.
Окрім того, лікарі рекомендують дотримуватись режиму сну, збалансованого харчування, помірної фізичної активності.
Також важливо виконувати вправи для тренування мозку та когнітивних здібностей. До того ж не потрібно забувати про прогулянки на свіжому повітрі.
Раніше ми повідомляли, що робити, якщо відмовили у вакцинації.
Також ми писали, що Комаровський розніс популярні ліки від COVID.