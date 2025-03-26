Постоянно считаете калории при похудении? Диетолог рассказала, есть ли в этом смысл

Часто люди думают, что подсчет калорий необходим для поддержания или снижения веса. Однако, это не всегда так, ведь есть и другие важные критерии, которые влияют на похудение.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу диетолога Натальи Самойленко.

Что происходит при подсчете калорий

По словам эксперта, часто о калориях можно услышать в контексте многих диет, но все чаще можно услышать утверждение, что набор веса или похудение зависит от гормонов, метаболизма и даже микрофлоры кишечника.

Что происходит с организмом, когда вы уменьшаете потребление калорий в течение длительного периода:

температура тела снизится, и вы начнете чувствовать холод

замедлится сердцебиение

вы будете уставшими

"Качество калорий имеет большее значение, чем количество", - отметила Самойленко.

Если вы потребляете больше "хороших" калорий, то худеете без вреда для организма. Например, люди, которые придерживаются диеты, содержащей больше жиров и меньше углеводов, теряли вес, энергия держалась на высоком уровне, и они совсем не чувствовали голод.

Почему не стоит считать калории

Важно понимать, что калории не одинаковы. Подсчет калорий "не скажет вам, почему вы набираете или теряете вес".

Диетолог объяснила, что люди, которые не считают калории, имеют более здоровые отношения с едой. Подсчет калорий из еды является неточным, так же как и калорий, сожженных во время тренировок.

Вместо того, чтобы считать калории, лучше узнать о сбалансированном питании и сосредоточиться на правильном составе пищи.

Увеличьте количество полезных жиров в своей тарелке. Также введите необработанные углеводы и полноценный белок.

Старайтесь уделять не менее 150 минут умеренной активности в неделю

Необходимо также позаботиться о качестве своего сна. Стресс, или чрезмерный уровень кортизола в организме, также является врагом похудения.

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