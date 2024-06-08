"Поставили точку": Коляденко высказался об отношениях с Билык и раскрыл ее интимные секреты

Коляденко и Билык вместе или нет

Так, у хореографа спросили, кому бы он позвонил посреди ночи, если бы случилось что-то ужасное. Коляденко предложили два варианта - Билык или его бывшая жена Елена. Как оказалось, артист не стал бы звонить певице.

"С Ириной мы поставили точку в отношениях", - заявил Коляденко.

Коляденко и Билык поставили точку в отношениях (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Секреты Билык

Впрочем, после этого хореограф выдал интимные подробности о певице. По словам Коляденко, Билык - "королевая секса". При этом шоумен намекнул на то, какие предпочтения у певицы.

"Она за троих", - со смехом сказал Коляденко.

Когда ведущий шоу попытался выяснить, на что именно намекает артист, он выдал еще больше деталей. Также хореограф отметил, что считает Билык "классной женщиной".

"И в кадре, и в постели. Она самая лучшая, потому что я частенько думаю, как это все было круто. И могу сказать, что в моем хит-параде она - это первое место", - заявил танцор.

Что известно об отношениях Билык и Коляденко

Певица и танцор закрутили бурный роман в начале "нулевых". Они встречались и жили вместе, Коляденко несколько раз признавался звезде.

Но отношения пары сложно назвать спокойными. Ревность и скандалы привели к тому, что Билык ушла от Коляденко. После этого они намекали на то, что могли снова сходиться. Впрочем, паре так и не удалось сосуществовать вместе.

Недавно Коляденко говорил, что в отношениях с Билык чувствовал себя "подружкой" и жаловался на неуважение с ее стороны.