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Подивіться на Київ: цинічна Скабєєва похвалила ОМОН за побиття людей (відео)

Автор: Володимир Костирін

Російські пропагандисти порівняли протести в Білорусі з Революцією Гідності в Україні

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва в ефірі ток-шоу похвалила брутальні дії силовиків в Білорусі, які намагаються розігнати протестувальників у всій країні вже п'ятий день поспіль.

На телеканалі "Росія 1" в передачі аналітики обговорювали нинішні події в Білорусі та порівнювали з Революцією Гідності в Україні взимку 2013-2014 років. Відео висловлювань ведучої "60 хвилин" опубліковано в мережі.

Як видно на кадрах, Скабєєва допускає жорстокість і перевищення повноважень правоохоронцями стосовно громадян, які виходять на мирні мітинги та висловлюють незгоду з політичними процесами.

На думку пропагандистки, в Україні силовики нібито були добрими, тому і не змогли розігнати акції протестів під час Євромайдану. Про величезне число жертв ведуча, очевидно, просто забула.

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"Коли лають білоруський ОМОН за те, що він проявляє жорстокість... то теж зверніть увагу - в Києві розігнати не змогли, і Майдан почався. Розпочався і не закінчується вже шостий рік поспіль. А тут припинили практично за три дні", - заявила Скабєєва.

При цьому вона поспішно додала, що "ми звичайно ж не підтримуємо поліцейське свавілля, але видно - що тактика, схема працює".

Відео: Скабєєва похвалила ОМОН за побиття протестувальників в Білорусі

Нагадаємо, нещодавно Кравчук зганьбив російську пропагандистку в прямому ефірі, і з'явилося відео висловлювання першого президента України.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі силовики почали переходити на бік демонстрантів.

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