Подивіться на Київ: цинічна Скабєєва похвалила ОМОН за побиття людей (відео)

Російські пропагандисти порівняли протести в Білорусі з Революцією Гідності в Україні
Російська пропагандистка Ольга Скабєєва в ефірі ток-шоу похвалила брутальні дії силовиків в Білорусі, які намагаються розігнати протестувальників у всій країні вже п'ятий день поспіль.
На телеканалі "Росія 1" в передачі аналітики обговорювали нинішні події в Білорусі та порівнювали з Революцією Гідності в Україні взимку 2013-2014 років. Відео висловлювань ведучої "60 хвилин" опубліковано в мережі.
Як видно на кадрах, Скабєєва допускає жорстокість і перевищення повноважень правоохоронцями стосовно громадян, які виходять на мирні мітинги та висловлюють незгоду з політичними процесами.
На думку пропагандистки, в Україні силовики нібито були добрими, тому і не змогли розігнати акції протестів під час Євромайдану. Про величезне число жертв ведуча, очевидно, просто забула.
"Коли лають білоруський ОМОН за те, що він проявляє жорстокість... то теж зверніть увагу - в Києві розігнати не змогли, і Майдан почався. Розпочався і не закінчується вже шостий рік поспіль. А тут припинили практично за три дні", - заявила Скабєєва.
При цьому вона поспішно додала, що "ми звичайно ж не підтримуємо поліцейське свавілля, але видно - що тактика, схема працює".
Відео: Скабєєва похвалила ОМОН за побиття протестувальників в Білорусі
Нагадаємо, нещодавно Кравчук зганьбив російську пропагандистку в прямому ефірі, і з'явилося відео висловлювання першого президента України.
Раніше повідомлялося, що у Білорусі силовики почали переходити на бік демонстрантів.