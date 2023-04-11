"Улыбнитесь и поцелуйте": Анна Саливанчук засветила нижнее белье на страстных фото

На фото Анна позирует в стильном костюме брючном, под которым - яркий красный бюстгальтер.

Анна Саливанчук (instagram.com/salivanchuk.anna / Марина Комарицкая)

Философские размышления Анны о счастье во время войны

"Сегодня многие украинцы спрашивают: "Сейчас идет война, как можно снова начать радоваться? Это же неправильно?" Как позволить себе жить, когда кажется, что не время, нет сил и не видите смысла. Как я могу покупать себе конфеты, если у других нет куска хлеба?" - пишет Анна.

По словам звезды, "если следовать такой логике, то пить воду по 1-2 л в день - это кощунство, ведь в Африке у людей нехватка воды..." С едой, убеждена она, та же история...

"В мире всегда есть места, где воды, еды, электричества, нормальных условий жизни просто нет. Но ведь мы как-то живем со всем этим?" - отмечает 37-летняя актриса.

Анна Саливанчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

"Нас учили: будь хорошим/послушным/правильным, и с тобой все будет тоже хорошо. И мы поверили в это. Мы будто стараемся для кого-то, где-то там, в небесной канцелярии. И надо научиться жить не по принципу "делай хорошо и тебе воздастся", а просто "делай хорошо и не вреди никому" - безо всяких оговорок, наград, плюсиков в карму и т. д. А дальше включаем логику", - говорит она.

"Вы, не позволив себе конфеты, не дали возможность заработать продавцу и владельцу магазина (а ведь времена сложные, и многие изо всех сил пытаются удержать бизнес и платить зарплаты), а они не смогут заплатить налоги. А у нас война, и потому каждая гривна - на вес золота. Далее - нет конфет, а хочется, нет удовольствия, и это лишь вопрос времени, как быстро вы сорветесь на тех, кого любите. Вы этого хотите?" - спрашивает Саливанчук.

Анна Саливанчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Да, замечает супруга Александра Божкова, "горизонт планирования сильно сузился, так что забудьте о планировании на год, три или пять лет - планируйте только две вещи: жить счастливо и свой день".

"Так что соберитесь, перестаньте жить у себя в голове, где бродят концепции что правильно, а что нет, в которых вы заблудились. Каждый раз, когда такое мнение возникает, делайте в реальной жизни с точностью до наоборот: расстроитесь - найдите способ обрадоваться; нет сил - сделайте зарядку и взбодритесь; ничего не хочется - возьмите ручку и напишите 500 желаний; хочется кого-то ругать - улыбнитесь и поцелуйте”, - советует женщина.

Анна Саливанчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)