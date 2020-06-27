Наслідки довічні: вчені назвали ускладнення після COVID-19

Наслідки коронавірусу можуть бути набагато небезпечніше, ніж заявляли раніше медики та вчені. Кожен третій пацієнт, який переніс хворобу, може отримати довічні проблеми зі здоров'ям. Як зазначили медики, основними наслідками COVID-19 є пошкодження легенів, хронічна втома і навіть психологічний розлад.

Наслідки перенесеного коронавірусу можуть бути дуже серйозними. Дослідження Національної служби охорони здоров'я Великобританії показало, що вірус може викликати ураження серцево-судинної системи, легенів, ураження мозку і навіть підвищувати ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Про це пише видання The Daily Telegraph.

Як зазначили вчені у своєму дослідженні, у 30% пацієнтів, які вилікувалися від коронавірусу, надалі розвивається фіброз легенів, у 50% - серйозні й довічні фізичні, когнітивні та психологічні порушення здоров'я.

У кожного десятого пацієнта після виписки лікарі діагностують гострі ураження серцево-судинної системи, а у 70% спостерігаються проблеми з психікою і маревні розлади.

За даними медиків, найважчі ускладнення спостерігаються у людей старше 40-50 років. У таких пацієнтів довічні ускладнення розвиваються набагато частіше.

Крім того, ускладнення зі здоров'ям у довгостроковій перспективі також можуть спостерігатися у пацієнтів, які перенесли COVID-19 в легкій або безсимптомній формі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені дали прогноз про коронавірус і сказали, що він може зникнути сам по собі.

А також розповідали про те, що лікар оцінив ризики зараження COVID-19 на пляжах і у воді.