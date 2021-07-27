Наслідки, як після інсульту: лікарі з'ясували, як COVID шкодить мозку

В рамках великого дослідження вченими було вивчено 80 тисяч осіб, з яких 12 тисяч перенесли коронавірус.

Під час експерименту проводилися дослідження на рівень IQ. Після цього вчені зіставили результати людей за такими критеріями як вік, раса, стать, дохід, освіта.

"У людей, які одужали від COVID-19, спостерігалися значні когнітивні порушення в порівнянні з контрольною групою", - прийшли до висновку вчені.

Дослідники кажуть, що чим важче протікала хвороба, тим більш негативним був ефект. А у тих людей, яким під час хвороби довелося підключати апарат ШВЛ, зниження мозкової діяльності виявилося рівним втраті семи пунктів IQ.

Вчені кажуть, що навіть перенесений інсульт впливає на когнітивні здібності менше. Його наслідки можна зіставити наслідками від COVID-19 в середній формі.

Які когнітивні функції мозку найбільше страждають від коронавірусу: