В останній день 2021 року Україну накриє дощами: де будуть сильні опади
Погода в Україні в останній день 2021 року буде з дощами, мокрим снігом, але місцями істотно потеплішає.
Докладний прогноз і карти погоди на 31 грудня - нижче в матеріалі Styler.
"31 г рудня на дорогах країни ожеледиця; вночі та вранці у східних та західних областях туман, видимість 200-500 м, у північних та центральних областях місцями ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий)", - попередили синоптики Українського гідрометцентру.
Вітер буде південно-західним і досить сильним, 7-12 метрів в секунду.
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 31 грудня морозно буде на сході, -1... -6 градусів. А в другій половині дня і ввечері тут вірогідний сніг.
На заході очікується найвища температура, вдень +1... +6 градусів. Ймовірний дощ і мокрий сніг.
На півдні вранці буде сухо і навіть може виглянути сонечко, а вдень - невеликий мокрий сніг, температура -2... +4 градуси.
В центрі ймовірний мокрий сніг, місцями дощ. Температура повітря близько нуля (західніше - вище, східніше - нижче).
На півночі вдень відлига, але трохи поморозить на Сумщині (до -4 градусів). Сніг і мокрий сніг вранці, а вдень - без істотних опадів.
В Києві 31 грудня вранці мокрий сніг, можливий періодично дощ. Вдень -1... +1. На дорогах слизько.
Дивіться нижче на карті гідрометцентру докладний прогноз на останній день року.
Скрін: Погода в Україні 31 грудня (meteo.gov.ua)
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