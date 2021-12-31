В останній день 2021 року Україну накриє дощами: де будуть сильні опади

Погода в Україні в останній день 2021 року буде з дощами, мокрим снігом, але місцями істотно потеплішає.

Докладний прогноз і карти погоди на 31 грудня - нижче в матеріалі Styler .

"31 г рудня на дорогах країни ожеледиця; вночі та вранці у східних та західних областях туман, видимість 200-500 м, у північних та центральних областях місцями ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий)", - попередили синоптики Українського гідрометцентру.

Вітер буде південно-західним і досить сильним, 7-12 метрів в секунду.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 31 грудня морозно буде на сході, -1... -6 градусів. А в другій половині дня і ввечері тут вірогідний сніг.

На заході очікується найвища температура, вдень +1... +6 градусів. Ймовірний дощ і мокрий сніг.

На півдні вранці буде сухо і навіть може виглянути сонечко, а вдень - невеликий мокрий сніг, температура -2... +4 градуси.

В центрі ймовірний мокрий сніг, місцями дощ. Температура повітря близько нуля (західніше - вище, східніше - нижче).

На півночі вдень відлига, але трохи поморозить на Сумщині (до -4 градусів). Сніг і мокрий сніг вранці, а вдень - без істотних опадів.

В Києві 31 грудня вранці мокрий сніг, можливий періодично дощ. Вдень -1... +1. На дорогах слизько.

Дивіться нижче на карті гідрометцентру докладний прогноз на останній день року.

Скрін: Погода в Україні 31 грудня (meteo.gov.ua)