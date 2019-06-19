До останнього сподівалися знайти дітей живими: шокуючі деталі ДТП під Херсоном

Дорожньо-транспортна пригода сталася в селі Магдалинівка Чаплинського району Херсонської області. Автомобіль злетів у зрошувальний канал. Згодом водолази виявили у воді 5-річного хлопчика, його 17-річного брата і 35-річного сусіда. Рятувальники знайшли автомобіль пустим, вони до останнього сподівалися, що пасажирам вдалося вижити, повідомляє ТСН.

Усі троє поїхали до магазину і зникли разом з автомобілем. Не дочекавшись дітей додому, мама хлопчиків звернулася до поліції. Зниклих шукали майже добу, аж поки не натрапили на сліди від коліс автомобіля, які вели до каналу.

Авто потонуло в каналі під Херсоном (сліди від коліс, скрін відео: YouTube/ТСН)

Коли автомобіль ВАЗ дістали з води, двері машини були відчиненими, що давало надію на те, що пасажири та водій врятувалися. Однак невдовзі знайшли тіло 17-річного хлопця - воно було неподалік від автомобіля. Тіло 35-річного чоловіка само піднялося на поверхню, а загиблого 5-річного хлопчика течією віднесло досить далеко.

Авто потонуло в каналі під Херсоном (скрін відео: YouTube/ТСН)

Автомобіль належав батькам хлопців. Чи справною була машина, хто був за кермом, і чому авто опинилося у воді, з'ясовують правоохоронці. В поліції відкрили кримінальне провадження.

Востаннє односельці бачили хлопців на лавці біля двору, потім - в магазині. А жителі сусіднього села розповіли, що бачили, як хлопці мили машину в каналі, а пізніше купалися в іншому місці.

Односельці припускають, що авто не змогло виїхати нагору через занадто крутий спуск.

Авто потонуло в каналі під Херсоном (відео: YouTube/ТСН)

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