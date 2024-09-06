Поищите в кошельке или в копилке. Эти украинские копейки стоят тысячи гривен

Как ни странно, но даже такая стандартизированная и одинаковая вещь как монеты имеет свои разновидности. Украинские монеты, которыми мы пользуемся каждый день, или которые уже выведены из обращения, но хранятся где-то дома, могут принадлежать к редким "аномалиям". Как распознать такие ценные копейки и сколько они сейчас стоят?
РБК-Украина (проект Styler) показывает украинские монеты, которые отличаются от своих "родственников" и очень дорого стоят у нумизматов.
4ААМ - это редкая монета номиналом 50 копеек 1992 года, которую нумизматы прозвали "Англичанка", поскольку ее тоже чеканили английскими штемпелями.
Уникальность этой разновидности состоит в том, что на аверсе монеты щит выпуклый, а трезубец – вдавленный. У обычных монет щит имеет тонкие линии, а трезубец - выпуклый. Эта ошибка произошла из-за затемнения эскиза при его разработке.
Британские специалисты изготовили штемпели по этому эскизу, и когда они прибыли на Луганский завод, рабочие решили чеканить пробную партию монет, чтобы настроить оборудование.
25 копеек 1995 года - это оборотная монета Украины. Точный тираж неизвестен, но из-за редкости она имеет высокую ценность.
В обычном обращении была лишь одна разновидность этой монеты - 1БВм. Другие варианты, указанные в каталоге ИТК, были созданы исключительно для нумизматов и не попадали в обращение.
25 копеек 1995 года является важной находкой для коллекционеров. Любую монету в этом году можно продать за хорошую цену, но стоимость будет зависеть от состояния и внешнего вида.
Такую монету сейчас продают за 4000 гривен (фото: скриншот violity.com)
А эти 10 копеек - уникальны, потому что изготовлены из алюминия. Весит монета всего 0,6 грамма, и имеет белый цвет. Этот редкий экземпляр может украсить коллекцию любого нумизмата.
Эта оборотная монета Украины выпущена тиражом в 110 миллионов штук. Каталог ИТК-8 указывает на две разновидности 5 копеек 2007 года:
Ценные 5 копеек 2007 года отличаются от обычных толщиной черточки над буквой "Й": у 1ВБм она примерно 0,4 мм, тогда как у 1ВГм - 0,25 мм.
Это оборотная монета Украины. Известны несколько разновидностей, среди которых есть и редкие экземпляры. На аверсе изображен трезубец, надпись "Украина" и год выпуска 1992 года. На реверсе находится венок из листьев и ягод, а также номинал "1 копейка". Существует два типа штампов для реверса:
Особенности разновидности 1.2АА: прямая верхушка правого верхнего листа и маленькие ягоды.
Такая 1 копейка сейчас продается за 800 гривен (фото: скриншот violity.com)
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При написании материала использовались следующие источники: сайты аукционов предметов коллекционирования Violity, "Монеты-Ягодки".