Поищите в кошельке или в копилке. Эти украинские копейки стоят тысячи гривен

Как ни странно, но даже такая стандартизированная и одинаковая вещь как монеты имеет свои разновидности. Украинские монеты, которыми мы пользуемся каждый день, или которые уже выведены из обращения, но хранятся где-то дома, могут принадлежать к редким "аномалиям". Как распознать такие ценные копейки и сколько они сейчас стоят?

РБК-Украина (проект Styler) показывает украинские монеты, которые отличаются от своих "родственников" и очень дорого стоят у нумизматов.

50 копеек 1992 г. 4ААМ

4ААМ - это редкая монета номиналом 50 копеек 1992 года, которую нумизматы прозвали "Англичанка", поскольку ее тоже чеканили английскими штемпелями.

Уникальность этой разновидности состоит в том, что на аверсе монеты щит выпуклый, а трезубец – вдавленный. У обычных монет щит имеет тонкие линии, а трезубец - выпуклый. Эта ошибка произошла из-за затемнения эскиза при его разработке.

Британские специалисты изготовили штемпели по этому эскизу, и когда они прибыли на Луганский завод, рабочие решили чеканить пробную партию монет, чтобы настроить оборудование.

Такую монету сейчас продают в диапазоне от 9000 до 15000 гривен (фото: скриншот violity.com)

25 копеек 1995 г. 1БВм

25 копеек 1995 года - это оборотная монета Украины. Точный тираж неизвестен, но из-за редкости она имеет высокую ценность.

В обычном обращении была лишь одна разновидность этой монеты - 1БВм. Другие варианты, указанные в каталоге ИТК, были созданы исключительно для нумизматов и не попадали в обращение.

25 копеек 1995 года является важной находкой для коллекционеров. Любую монету в этом году можно продать за хорошую цену, но стоимость будет зависеть от состояния и внешнего вида.

Такую монету сейчас продают за 4000 гривен (фото: скриншот violity.com)

10 копеек 1992 г. 2.1ВАк алюминий

А эти 10 копеек - уникальны, потому что изготовлены из алюминия. Весит монета всего 0,6 грамма, и имеет белый цвет. Этот редкий экземпляр может украсить коллекцию любого нумизмата.

Такая монета сейчас стоит 2500 гривен (фото: скриншот violity.com)

5 копеек 2007 г. 1ВБм

Эта оборотная монета Украины выпущена тиражом в 110 миллионов штук. Каталог ИТК-8 указывает на две разновидности 5 копеек 2007 года:

1ВБм – редкая разновидность;

1ВГм – обычная разновидность.

Ценные 5 копеек 2007 года отличаются от обычных толщиной черточки над буквой "Й": у 1ВБм она примерно 0,4 мм, тогда как у 1ВГм - 0,25 мм.

Такая монета сейчас продается за 800 гривен (фото: скриншот violity.com)

1 копейка 1992 г. 1.2 АА

Это оборотная монета Украины. Известны несколько разновидностей, среди которых есть и редкие экземпляры. На аверсе изображен трезубец, надпись "Украина" и год выпуска 1992 года. На реверсе находится венок из листьев и ягод, а также номинал "1 копейка". Существует два типа штампов для реверса:

АА - мелкие ягоды и тонкий шрифт;

АЕ - крупные ягоды и толстый шрифт.

Особенности разновидности 1.2АА: прямая верхушка правого верхнего листа и маленькие ягоды.

Такая 1 копейка сейчас продается за 800 гривен (фото: скриншот violity.com)