Та пішли вони: Ківа жорстко зганьбився з 23 лютого

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Ківа вирішив привітати українців з неіснуючим в Україні святом – Днем захисника вітчизни, який відзначається 23 лютого. Крім того, у своєму привітанні чиновник використовував нецензурну лексику, на що користувачі мережі різко відреагували.

Свято День захисника вітчизни, що відзначається 23 лютого, є державним святом в Білорусі, Росії, Таджикистані й Киргизії. В Україні це свято було перенесено на 14 жовтня. Але Ілля Ківа вирішив привітати українців саме у лютому.

"Та пішли вони на ху... зі своєю декомунізацією. Зі святом нас, чоловіки", – написав Ківа.

Ківа оскандалився з Днем захисника вітчизни 23 лютого (скріншот: facebook.com/kivailya)

В коментарях нардепу вказали, що це явно не його свято, оскільки він не служив у радянській армії, а, значить, до нього не відноситься апріорі.

"Вам виповнилося 18 років 2 червня 1995 року. Яке відношення ви маєте до Червоної армії? Я ще можу якось зрозуміти тих, хто давав присягу до 1991 року, але ви давали присягу Україні! Думаю, ви знаєте, що буває з тими, хто порушує присягу!" – написала в коментарях Анна Домбровська.

На це Ілля Ківа відповів, що він святкує 23 лютого з поваги до батька і дідуся.

"У мене мій дід і батько служили та були справжніми чоловіками, виховали мене. Моя повага до тих дат, які шанували й святкували мої батьки", – написав він.

Скріншот (facebook.com/kivailya)

Нагадаємо, що раніше Ківа дав поради українцям, як оплатити комуналку.