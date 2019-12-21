Загрожує ампутація ноги: що говорять лікарі про хворобу Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк (Фото: facebook.com/newsrambler)

Прогнози лікарів нестабільні

Відома російська актриса Анастасія Заворотнюк, мати якої заборгувала велику суму за комунальні послуги, за словами деяких лікарів, пішла на поправку, проте інші стверджують абсолютно протилежне. Про це повідомляють росЗМ.

Як повідомлялося раніше, на тлі онкологічної хвороби у Заворотнюк виник набряк мозку. Щоб допомогти артистці, лікарям довелося цілодобово спостерігати пацієнтку в реанімації, а чоловік Петро Чернишов намагався бути з дружиною якомога частіше.

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

За словами лікарів, саме надія на одужання Анастасії зробила неймовірне. Через чотири місяці артистка починає йти на поправку, чим радує шанувальників.

Чоловік Анастасії зараз виглядає більш ніж задоволеним і останнім часом все частіше контактує із зовнішнім світом, а робота йде енергійніше і з посмішкою. Крім того, лікарі запевняють, що Заворотнюк буде жити.

Інші джерела стверджують протилежне. За їх словами, артистці загрожує ампутація ноги, однак чи варто довіряти такій інформації - невідомо.