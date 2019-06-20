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Пішла за покупками: в Одесі 64-річний продавець кіоску зґвалтував дівчинку

STYLERПодії    20.06.2019 - 16:56
Пішла за покупками: в Одесі 64-річний продавець кіоску зґвалтував дівчинку
Ілюстративне фото: (pixabay.com)

Педофіл затягнув 13-річну дівчинку в кіоск

Педофіл зґвалтував 13-річну дівчинку в Одесі - нелюд поглумився над дитиною в кіоску, де працював продавцем. 64-річний чоловік вже затриманий. Про це повідомили в Малиновському відділі поліції міста.

Зазначається, що дівчинка пішла за покупками в кіоск, і п'яний продавець напав на неї, затягнув у приміщення і зґвалтував. Про подію потерпіла розповіла мамі, коли повернулася додому. Жінка одразу звернулася до правоохоронців.

Злочинця затримали того ж дня - він у всьому зізнався поліції та "лише нарікнув на оковиту, що затьмарила йому свідомість".

В.о. начальника Малиновського відділу поліції Віктор Герасименко розповів, що відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) КК.

Зловмиснику повідомили про підозру. Педофілу тепер загрожує до 12 років в'язниці.

Досудове слідство триває.

Пішла за покупками: в Одесі 64-річний продавець кіоску зґвалтував дівчинку

Ілюстративне фото: поліція

Як повідомлялося раніше, у селі Пісочин під Харковом троє підлітків зґвалтували 6-річного хлопчика - вони заманили дитини у покинуту будівлю аптеки і зняли знущання на камеру телефону. Крім того, ґвалтівники пропонували купити за 50 гривень відео згвалтування в школі, де вони навчаються.

Також ми писали про те, що на Прикарпатті 13-річну дівчинку протягом тривалого часу розбещував 44-річний коханець її матері.

Нагадаємо, нещодавно педофіл у Хмельницькій області зґвалтував і пограбував 11-річну дівчинку.

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