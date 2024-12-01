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Распространенные мифы и реальные факты о ВИЧ, которые точно нужно знать

Воскресенье 01 декабря 2024 07:30
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Распространенные мифы и реальные факты о ВИЧ, которые точно нужно знать Распространенные мифы и реальные факты о ВИЧ (фото: Freepik)
Автор: Дмитрий Войналович

1 декабря мир отмечает Всемирный день борьбы со СПИДом. К сожалению, тема ВИЧ до сих пор окутана мифами, предубеждениями и страхами, из-за чего люди часто боятся сделать тест, обратиться к врачу за помощью или даже спросить что-то на приеме о вирусе. Все это буксует успехи в борьбе с эпидемией ВИЧ в Украине. А в условиях полномасштабного вторжения России риск распространения ВИЧ растет, поэтому крайне важно быть сознательными в вопросах своего здоровья.

РБК-Украина (проект Styler) вместе с экспертами проекта "REACH 95: Доступность качественных услуг по ВИЧ в учреждениях здравоохранения Украины" рассматривает наиболее распространенные мифы о ВИЧ.

ВИЧ и СПИД - это одно и то же

Итак, ВИЧ - это вирус иммунодефицита человека. Этот вирус при попадании в системы организма атакует иммунную систему, разрушает ее и делает человека уязвимым к другим инфекциям.

А СПИД это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции, когда вирус уже настолько разрушил иммунную систему, что у человека появляется синдром приобретенного иммунодефицита, и часто присоединяются другие инфекции, потому что, простыми словами, иммунитет не может бороться.

Однако СПИД можно предотвратить благодаря антиретровирусной терапии. Если человек узнал, что у него положительный ВИЧ-статус, нужно как можно раньше обратиться к врачу и начать антиретровирусную терапию (АРТ). Узнать, куда можно обратиться за услугами по ВИЧ в вашем регионе можно в чат-боте "REACH 95: Тестуйся сам" или на официальном сайте Центра общественного здоровья по ссылке.

ВИЧ передается через поцелуи

ВИЧ-инфекция не передается через слюну! Есть 6 жидкостей в теле человека, через которые может передаваться ВИЧ: кровь, сперма, выделение женских половых органов (влагалищные выделения), грудное молоко, предэякулят (это жидкость, которая выделяется из полового члена в семяизвержение), ректальные выделения. Как видим, слюна в этом списке отсутствует, как и пот или слезы.

ВИЧ передается через укусы комаров или бытовые контакты

ВИЧ не передается через бытовые предметы, укусы животных и насекомых, при пользовании общим туалетом, душевыми кабинами, бассейном, через еду и воздух.

Использование двух презервативов одновременно обеспечивает лучшую защиту

Два презерватива одновременно не сделают секс вдвое безопаснее, а скорее наоборот, презервативы либо сползут, либо разорвутся. Поэтому не игнорируйте рекомендации производителя и инструкции к изделию. Лучше запомнить, что каждый новый половой акт – с новым презервативом.

К слову, недавно мы рассказывали о 7 ошибках пользования презервативами, которые многие игнорируют.

У врачей более высокий риск инфицироваться ВИЧ

Хирурги, акушеры-гинекологи, медицинские сестры не входят в группы риска инфицирования ВИЧ при оказании медицинской помощи людям, живущим с ВИЧ. За последние три года, по данным Центра общественного здоровья, не зарегистрирован ни один случай инфицирования ВИЧ у медицинских работников при лечении ВИЧ-положительных людей.

Читайте также о том, где пройти тест на ВИЧ в Киеве и как подготовиться к процедуре.

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