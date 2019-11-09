Пішов в зал бити морду: Зеленський побився на концерті "95 Кварталу" (відео)

Володимир Зеленський згадав про те, як побив глядача на одному з концертів "Кварталу 95". Користувачі мережі звернули на цікаву частину інтерв'ю президента Дмитру Гордону, яке відбулося більше півроку тому. Сам гарант зізнався, що колись підняв руку на глядача шоу в Німеччині і назвав причини такої поведінки.

Володимир Зеленський зізнається, що не звик битися.

"Я б ніколи просто так не розпускав руки. Це взагалі не шлях для будь-якої людини. Але є якісь моменти, коли витирають ноги, і не тільки про тебе", - почав Зеленський.

Володимир Зеленський пояснив, що причина криється в інформаційній політиці Росії і присутність російських ЗМІ в Німеччині. Там, за його заявами, неодноразово намагалися зривати концерти "Кварталу 95" з його участю.

"І ось в Німеччині був гострий момент, в Берліні. У нас було два аншлаги в одному місті. І там ще був такий великий зал – 2 900 (посадкових місць – ред.). Зазвичай тисячники-зали, а тут 2 900, багато людей було, ось до чого я говорю. У нас була якась штука, по-моєму, пісня "Батьківщина" ("Родина" - рос.). Так був такий ось номер, де ми сказали... А перед цим я говорив ще про Україну, що це наша земля... Ми говорили про Крим. Я кажу: "ну ви нас розумієте? Фінальну пісню ми хочемо заспівати про нашу країну, про те, про що нам болить, турбує". Хтось вигукнув: "яка там ваша країна?". По-моєму, навіть був російський прапор. Це ясна річ була провокація, так", - розповідає Зеленський.

Після цього почалася словесна перепалка між Зеленським і глядачем.

"Так, він щось там продовжував говорити, щось гидке він сказав про Україну. Загалом, я пішов в зал йому бити морду", - зізнався президент.

Після цього він додав, що незадоволену групу глядачів "винесли з залу" гості шоу. Володимир Зеленський дав вказівку адміністрації повернути гроші за придбані квитки на концерт групі провокаторів.

Володимир Зеленський - інтерв'ю з Дмитром Гордоном (відео: youtube.com)

Нагадаємо, що раніше зірка "95 Кварталу" розкрив секрет успіху "Слуги народу".