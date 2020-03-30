У Португалії вбили українця: стали відомі нові подробиці трагедії

У Португалії інспектори міграційної служби вбили українця (Колаж РБК-Україна)

Українець приїхав на заробітки, але був жорстоко побитий співробітниками міграційної служби

У Португалії загинув українець з вини працівників міграційної служби. Інспектори затримали громадянина України та відмовили йому у в'їзді в країну. Коли він попросив пояснити, що відбувається – на нього наділи наручники та залишили одного в кімнаті для оглядів.

Як повідомляє голова товариства українців в Португалії Павло Садоха, українець помер від нападу епілепсії, оскільки його залишили одного в кімнаті для огляду на кілька годин. Однак перед цим чоловіка жорстоко побили, і ознаки насильства були виявлені на тілі українця під час розтину.

За даними телеканалу TVI24, громадянин України прибув до Португалії в пошуках роботи. Його затримали в аеропорту міста Лісабон і відмовили у в'їзді в країну. Причину озвучувати йому не захотіли, а після того, як він зажадав пояснень, його закували в кайдани й відвели в кімнату для огляду. Там його почали бити, а потім залишили на кілька годин одного. У нього стався напад епілепсії, і він помер без надання медичної допомоги.

Скріншот

Співробітники міграційної служби спробували приховати злочин і не стали викликати судову поліцію. Однак тіло українця відправили в морг. Фахівці Лісабонського інституту правової медицини зробили розтин і виявили сліди жорстоко насильства, і після цього повідомили про злочин співробітникам підрозділу правоохоронної групи по вбивствам. Як говориться у звіті судмедекспертів, жертву могли бити ногами.

Павло Садоха додав, що інспекторам міграційної служби загрожує до 25 років позбавлення волі за вбивство іноземного громадянина. Він уточнив, що причиною смерті українця стали саме побої.

Скріншот

В Посольстві України в Португалії відреагували на трагедію і звернулися в Міністерство закордонних справ Португалії з вербальною нотою з проханням посприяти проведенню об'єктивного, неупередженого, незалежного і справедливого розслідування за фактом вбивства громадянина України.

Скріншот

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що стали відомі нові подробиці вбивства відомого волонтера і бійця АТО в Житомирі.