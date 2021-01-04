У Португалії медсестра померла через два дні після щеплення вакциною від COVID-19

Вакцина від коронавірусу стала смертельною для медсестри з Португалії (фото: GettyImages)

У Португалії 41-річна медсестра Соня Ацеведо померла в новорічну ніч, через два дні після того, як їй зробили щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer/BioNTech.

Цікаво, але після уколу у жінки не було ніяких побічних ефектів. При цьому її батько заявив, що у дочки не було жодних проблем зі здоров'ям. Про це повідомляє видання Dailymail.

"Їй зробили щеплення проти COVID-19, але у неї не було ніяких симптомів. Я не знаю, що сталося. Мені потрібні відповіді. Я хочу знати, що призвело до смерті моєї дочки", - заявив чоловік.

У Соні залишилося двоє дітей. Вона працювала в педіатричному відділенні у Португальському інституті онкології в Порту. Найближчими днями відбудеться розтин, який має прояснити раптову смерть жінки.

Роботодавці медсестри підтвердили, що щеплення проти коронавірусу їй зробили 30 грудня. При цьому їм не говорили ні про які побічні ефекти.

Дочка Соні Ацеведо розповіла, що її мама скаржилася тільки на "звичайний" дискомфорт в області тіла, де їй зробили щеплення, але в цілому все було нормально.

Нагадаємо, в передмісті Афін заступник керівника лікарні потрапив в реанімацію після щеплення вакциною Pfizer/BioNTech.

Раніше в Мексиці лікар потрапила в реанімацію після вакцинації від COVID-19.