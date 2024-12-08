Порция этой каши перед сном может сработать так же, как и снотворное

Иногда быстро заснуть тяжело и это становится большим испытанием. Врач рассказал, что некоторые продукты действуют на организм почти как снотворное.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
В частности, есть много разных продуктов, которые могут помочь хорошо выспаться. Некоторые из этих продуктов, вероятно, уже есть на вашей кухне, а именно молоко и овсянка.
Бессонница может быть вызвана разными причинами, в том числе:
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