Порция этой каши перед сном может сработать так же, как и снотворное

В частности, есть много разных продуктов, которые могут помочь хорошо выспаться. Некоторые из этих продуктов, вероятно, уже есть на вашей кухне, а именно молоко и овсянка.

















Основные причины бессонницы

Бессонница может быть вызвана разными причинами, в том числе: