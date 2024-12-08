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Порция этой каши перед сном может сработать так же, как и снотворное

Что съесть перед сном, чтобы лучше спать (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Иногда быстро заснуть тяжело и это становится большим испытанием. Врач рассказал, что некоторые продукты действуют на организм почти как снотворное.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

В частности, есть много разных продуктов, которые могут помочь хорошо выспаться. Некоторые из этих продуктов, вероятно, уже есть на вашей кухне, а именно молоко и овсянка.

Основные причины бессонницы

Бессонница может быть вызвана разными причинами, в том числе:

  • тяжелое состояние здоровья с болевым синдромом
  • длительная перегрузка (физическая, психическая, эмоциональная)
  • стресс и депрессия
  • хронические и острые заболевания
  • мигрень
  • апноэ, когда во сне неконтролируемо останавливается дыхание
  • смена города пребывания (переезд в другую страну)
  • конфликты в семье, на работе, в социуме
  • вредные привычки (чрезмерное употребление алкоголя, курение, наркотики, кофеин)
  • неудобная кровать, матрас

 

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