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Порция этой каши перед сном может сработать так же, как и снотворное

Воскресенье 08 декабря 2024 10:53
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Порция этой каши перед сном может сработать так же, как и снотворное Что съесть перед сном, чтобы лучше спать (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Иногда быстро заснуть тяжело и это становится большим испытанием. Врач рассказал, что некоторые продукты действуют на организм почти как снотворное.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Что есть перед сном

Врач Памела Тамбини объяснила, почему более естественный подход к решению проблем, связанных со сном, действительно может привести к лучшему и более длинному сну. Определенные продукты могут естественным образом способствовать лучшему сну, предоставляя такие питательные вещества, как магний, триптофан и мелатонин.

В частности, есть много разных продуктов, которые могут помочь хорошо выспаться. Некоторые из этих продуктов, вероятно, уже есть на вашей кухне, а именно молоко и овсянка.

По словам медика, триптофан в молоке может способствовать ощущению покоя и расслабления. Небольшая порция каши обеспечивает медленно усваиваемые углеводы и мелатонин, которые могут помочь телу сигнализировать, что пора отдохнуть.

Триптофан - незаменимая аминокислота, которую организм должен получать с пищей, поскольку он не может производить ее сам. Исследования выявили прямую связь между потреблением триптофана и полноценным отдыхом.

Также существуют и другие продукты, богатые триптофаном, которые могут улучшить сон:

  • курица
  • яйца
  • сыр
  • рыба
  • арахис
  • семена тыквы и кунжута
  • индейка
  • тофу и соя

Основные причины бессонницы

Бессонница может быть вызвана разными причинами, в том числе:

  • тяжелое состояние здоровья с болевым синдромом
  • длительная перегрузка (физическая, психическая, эмоциональная)
  • стресс и депрессия
  • хронические и острые заболевания
  • мигрень
  • апноэ, когда во сне неконтролируемо останавливается дыхание
  • смена города пребывания (переезд в другую страну)
  • конфликты в семье, на работе, в социуме
  • вредные привычки (чрезмерное употребление алкоголя, курение, наркотики, кофеин)
  • неудобная кровать, матрас

Ранее мы сообщали о действенных способах, которые помогут крепко спать.

Также мы писали, какие продукты нельзя есть вечером, чтобы не снились кошмары.

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