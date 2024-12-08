Порция этой каши перед сном может сработать так же, как и снотворное

Иногда быстро заснуть тяжело и это становится большим испытанием. Врач рассказал, что некоторые продукты действуют на организм почти как снотворное.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Что есть перед сном

Врач Памела Тамбини объяснила, почему более естественный подход к решению проблем, связанных со сном, действительно может привести к лучшему и более длинному сну. Определенные продукты могут естественным образом способствовать лучшему сну, предоставляя такие питательные вещества, как магний, триптофан и мелатонин.

В частности, есть много разных продуктов, которые могут помочь хорошо выспаться. Некоторые из этих продуктов, вероятно, уже есть на вашей кухне, а именно молоко и овсянка.

По словам медика, триптофан в молоке может способствовать ощущению покоя и расслабления. Небольшая порция каши обеспечивает медленно усваиваемые углеводы и мелатонин, которые могут помочь телу сигнализировать, что пора отдохнуть.

Триптофан - незаменимая аминокислота, которую организм должен получать с пищей, поскольку он не может производить ее сам. Исследования выявили прямую связь между потреблением триптофана и полноценным отдыхом.

Также существуют и другие продукты, богатые триптофаном, которые могут улучшить сон:

курица

яйца

сыр

рыба

арахис

семена тыквы и кунжута

индейка

тофу и соя

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