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Порошенко с волонтерами везет в Херсон пекарню и мощный генератор

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Илона Свиридова

Пятый президент Петр Порошенко вместе с волонтерами купил для уволенного Херсона хлебопекарное оборудование. Два комплекта техники для выпечки хлеба в ближайшее время будут доставлены и смонтированы в областном центре, а мощный генератор обеспечит технику током.

Об этом Порошенко сообщил в Facebook.

"Что сейчас нужно Херсону? Нужна электроэнергия, нужно тепло, нужны продукты питания. И в первую очередь свежий хлеб. Его не хватает по всей стране в связи с тем, что большинство пекарен нуждаются в электрической энергии. Но в Херсоне особенно. Поэтому наша команда ОО "Справа громад", Фонд Порошенко, ОО "Res_Publica. Братья по Оружию "решили купить обложение, генератор и запустить в Херсоне минипекарню", - написал Порошенко.

По его словам, в Херсоне уже найдено помещение, оно осмотрено, подведена вода, готовы позиции для установки генератора, найдены специалисты, которые будут заниматься выпечкой хлеба.

Порошенко также сообщил, что в Херсоне активисты "Справа громад" развернули палатки с пунктами обогрева.

"Люди должны почувствовать, что ад оккупации для них закончился. Они снова дома, а дома всегда тепло и пахнет свежим хлебом", - добавил он.

Как сообщалось, в освобожденном Херсоне 29 ноября взрывы слышали 5 раз в день.

Кроме этого российские кафиры обстреляли Херсонскую область 21 раз.

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ХерсонПетр Порошенко