Порошенко с волонтерами везет в Херсон пекарню и мощный генератор

"Что сейчас нужно Херсону? Нужна электроэнергия, нужно тепло, нужны продукты питания. И в первую очередь свежий хлеб. Его не хватает по всей стране в связи с тем, что большинство пекарен нуждаются в электрической энергии. Но в Херсоне особенно. Поэтому наша команда ОО "Справа громад", Фонд Порошенко, ОО "Res_Publica. Братья по Оружию "решили купить обложение, генератор и запустить в Херсоне минипекарню", - написал Порошенко.

По его словам, в Херсоне уже найдено помещение, оно осмотрено, подведена вода, готовы позиции для установки генератора, найдены специалисты, которые будут заниматься выпечкой хлеба.