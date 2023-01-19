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Порошенко: украинская молитва в Лавре приближает нашу победу

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Петр и Марина Порошенко вместе с депутатами от "Европейской солидарности" в день Богоявления, Крещение Господнего приняли участие в Божественной литургии, которая состоялась в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Литургию возглавил предстоятель ВЦУ Митрополит Эпифаний.

Верующие помолились за невинные жертвы российской агрессии, за победу Украины и за украинское войско.

"Четыре года назад 15 декабря я говорил, что я молюсь, надеюсь и жду, что молитва созданной тогда объединенной Православной Церкви Украины состоится на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры", - сказал Порошенко журналистам после службы.

"Это была светлая молитва. У меня большое счастье молиться на богослужении нашей церкви в Киево-Печерской Лавре. Думаю, что это приближает тот день, когда абсолютно добровольно мы передадим Киево-Печерскую лавру Православной Церкви Украины", - добавил Порошенко.

Он также отметил, что не стоит делать из церкви московского патриархата "мучеников".

"Они должны сделать выбор: либо они идут в украинскую церковь, либо они представители русской церкви захватчиков. И дальше дать народу самостоятельно определять отношение к ним. Они не являются мучениками. Им еще очень-очень долго искупить грехи разрушения украинского государства, к которым большинство из них была причастна", - подчеркнул политик.

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Петр Порошенко