Порошенко з сім'єю покинув Україну: стала відома причина

Петро Порошенко разом зі своєю сім’єю вилетів з України. Про це пишуть українські ЗМІ із посиланням на власні джерела у прикордонній службі.

Так, УП повідомляє, що екс-президент України полетів на відпочинок. При цьому у прикордонній службі виданню розповіли, що колишній гарант відправився до Туреччини. Частина ж його родини виїхала до тієї країни ще минулого тижня. А Петро Олексійович з іншою частиною сім’ї полетіли до Стамбулу у неділю, 28 липня.

А ось видання "Страна" із посиланням на джерела в Держприкордонслужбі стверджує, що сім'я колишнього президента вилетіла з України двома літаками через Туреччину в Об'єднані Арабські Емірати і Німеччину.

28 липня на чартерному рейсі з Міжнародного аеропорту "Київ" ім. Сікорського (Жуляни) о 18:47 до Стамбулу вилетіли Петро Порошенко, його син Олексій з дружиною Юлією і донькою Єлизаветою. В Туреччині їхній літак приземлився о 20:22.

Петро Порошенко з дружиною (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Потім той же борт о 21:17 вилетів зі Стамбула до Дубай і сів у столиці ОАЕ о 00:54 за київським часом. Після чого, пише видання, літак зник із системи (можливо, полетів кудись далі).

Інша частина сім’ї Петра Олексійовича залишила Україну 23 липня. Рейсовим літаком Київ - Мюнхен вилетіли Марина Порошенко з доньками Євгенію і Олександрою, а також молодшим сином Михайлом.

Нагадаємо, що Порошенко звернувся до українців з нагоди святкування 1031-ї річниці Хрещення Русі-України.

Раніше повідомлялося про те, що поліція Києва відкрила справу через сутички після допиту Порошенко.