Порошенко привітав Леся Подерв‘янського: не дамо шансів "північній лисичці"

У середу, 3 листопада, свій день народження відзначає український художник, представник Нової хвилі, автор сатиричних п'єс Лесь Подерв'янський. Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко не зміг пройти повз такої дати та привітав відомого українця з 69-річчям.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на привітання Порошенка на адресу художника, опубліковане у Facebook.
"Ваші сатиричні п'єси з нотками іронії, абсурду та гумору продовжують підкорювати серця тисячі українців. Тож бажаю вам творчої наснаги та незгасного прагнення дивувати шанувальників знову і знову, - написав п'ятий президент України. - Дякую за підтримку, Лесю Сергійовичу! Ми не залишимо "північній лисичці" жодних шансів".
Як повідомлялося, п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко взяв під опіку сім'ю Нарімана Джелялова.