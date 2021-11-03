RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Порошенко привітав Леся Подерв‘янського: не дамо шансів "північній лисичці"

Автор: Наталія Гурковська

У середу, 3 листопада, свій день народження відзначає український художник, представник Нової хвилі, автор сатиричних п'єс Лесь Подерв'янський. Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко не зміг пройти повз такої дати та привітав відомого українця з 69-річчям.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на привітання Порошенка на адресу художника, опубліковане у Facebook.

"Ваші сатиричні п'єси з нотками іронії, абсурду та гумору продовжують підкорювати серця тисячі українців. Тож бажаю вам творчої наснаги та незгасного прагнення дивувати шанувальників знову і знову, - написав п'ятий президент України. - Дякую за підтримку, Лесю Сергійовичу! Ми не залишимо "північній лисичці" жодних шансів".

Як повідомлялося, п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко взяв під опіку сім'ю Нарімана Джелялова.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко