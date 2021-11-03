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Порошенко привітав Леся Подерв‘янського: не дамо шансів "північній лисичці"

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Київ, Середа 03 листопада 2021 17:40
Порошенко привітав Леся Подерв‘янського: не дамо шансів "північній лисичці" Фото: Лесь Подерв'янський (facebook.com/petroporoshenko)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 3 листопада, свій день народження відзначає український художник, представник Нової хвилі, автор сатиричних п'єс Лесь Подерв'янський. Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко не зміг пройти повз такої дати та привітав відомого українця з 69-річчям.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на привітання Порошенка на адресу художника, опубліковане у Facebook.

"Ваші сатиричні п'єси з нотками іронії, абсурду та гумору продовжують підкорювати серця тисячі українців. Тож бажаю вам творчої наснаги та незгасного прагнення дивувати шанувальників знову і знову, - написав п'ятий президент України. - Дякую за підтримку, Лесю Сергійовичу! Ми не залишимо "північній лисичці" жодних шансів".

Як повідомлялося, п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко взяв під опіку сім'ю Нарімана Джелялова.

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