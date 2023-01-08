RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Порошенко показал, как работает волонтерская СТО, где ремонтируют военную технику

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Илона Свиридова

Пятый президент Петр Порошенко показал волонтерскую станцию техобслуживания, которая ремонтирует военную технику. Здесь, в частности, готовят и британские грузовики DAF для передачи на фронт.

Об этом Порошенко сообщил в Facebook.

Как известно, Фонд Порошенко с волонтерами законтрактовали около трехсот этих автомобилей. Сюда же привезли для ремонта подбитые бронемашины Shield, спасшие жизнь нашим десантникам.

"Прежде чем отправить любую технику, которую мы пригоняем из-за границы нашим Вооруженным силам Украины, она идет в руки этих ребят, этих "безумных пчелок", которые делают невозможно. Мы начинали с пикапов, которых было очень-очень много. Потому что пикап на войне - расходный материал. И их всегда нужно много. Потом были грузовики DAF, которых тоже было немало.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко