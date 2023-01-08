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Порошенко показал, как работает волонтерская СТО, где ремонтируют военную технику

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Воскресенье 08 января 2023 17:32
Порошенко показал, как работает волонтерская СТО, где ремонтируют военную технику Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Илона Свиридова

Пятый президент Петр Порошенко показал волонтерскую станцию техобслуживания, которая ремонтирует военную технику. Здесь, в частности, готовят и британские грузовики DAF для передачи на фронт.

Об этом Порошенко сообщил в Facebook.

Как известно, Фонд Порошенко с волонтерами законтрактовали около трехсот этих автомобилей. Сюда же привезли для ремонта подбитые бронемашины Shield, спасшие жизнь нашим десантникам.

"Прежде чем отправить любую технику, которую мы пригоняем из-за границы нашим Вооруженным силам Украины, она идет в руки этих ребят, этих "безумных пчелок", которые делают невозможно. Мы начинали с пикапов, которых было очень-очень много. Потому что пикап на войне - расходный материал. И их всегда нужно много. Потом были грузовики DAF, которых тоже было немало.

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Петр Порошенко