Порошенко показал эксклюзивные кадры с южного фронта

В сети показали видео, как в деревне на южном направлении встречают украинских воинов.
Видео опубликовал пятый президент Петр Порошенко в Facebook.
"Можно обнять, Господи!" - эти кадры из освобожденных сел на херсонском направлении умиляют даже самых стойких. Местные так ждали НАШИХ, и они пришли. Теперь Снигиревка и еще несколько поселков на Юге свободны", - написал Порошенко.
Напомним, украинские военные 10 ноября сообщили об увольнении Снигиревки (Николаевская область). Наши бойцы опубликовали видео из населенного пункта.
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