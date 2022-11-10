Порошенко показал эксклюзивные кадры с южного фронта

В сети показали видео, как в деревне на южном направлении встречают украинских воинов.

Видео опубликовал пятый президент Петр Порошенко в Facebook.

"Можно обнять, Господи!" - эти кадры из освобожденных сел на херсонском направлении умиляют даже самых стойких. Местные так ждали НАШИХ, и они пришли. Теперь Снигиревка и еще несколько поселков на Юге свободны", - написал Порошенко.