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Порошенко показал эксклюзивные кадры с южного фронта

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Четверг 10 ноября 2022 16:08
Порошенко показал эксклюзивные кадры с южного фронта Фото: эксклюзивные кадры с южного фронта (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

В сети показали видео, как в деревне на южном направлении встречают украинских воинов.

Видео опубликовал пятый президент Петр Порошенко в Facebook.

"Можно обнять, Господи!" - эти кадры из освобожденных сел на херсонском направлении умиляют даже самых стойких. Местные так ждали НАШИХ, и они пришли. Теперь Снигиревка и еще несколько поселков на Юге свободны", - написал Порошенко.

Напомним, украинские военные 10 ноября сообщили об увольнении Снигиревки (Николаевская область). Наши бойцы опубликовали видео из населенного пункта.

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Петр Порошенко Вооруженные силы Украины