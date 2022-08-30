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Порошенко показав унікального робота, який вивозить поранених з поля бою

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

П'ятий президент Петро Порошенко презентував бойового робота, призначеного для евакуації поранених бійців з поля бою, а також транспортування боєкомплектів та виконання інших військових задач.

Про це Порошенко розповів у Facebook.

"Сьогодні ми привезли в Україну зброю майбутнього. Це унікальний бойовий робот, який керується дистанційно. Це військова машина, яка стоїть на озброєнні трьох армій країн-членів НАТО - Естонії, Німеччини та Норвегії. Спільне виробництво Німеччини і Естонії. І сьогодні вперше ця бойова техніка майбутнього з’явилася в Україні. Ми думаємо, вона зробить потужний внесок для нашої перемоги", - заявив Порошенко.

Робот здатний забезпечувати розміщення автоматичної 30-ти міліметрової гармати, і протитанкової системи включно зі Стугною або Джавеліном, і розвідувальної системи включно з радаром.

"Але саме цей варіант - евакуаційний. Ми спільно з "Госпітальєрами" хочемо започаткувати проект "Журавель" на честь загиблого українського морпіха. Для того, щоб в умовах небезпеки для лікарів-евакуаторів робот міг під’їхати, забрати бійця, привезти за півтора, два чи п’ять кілометрів, щоб надати необхідну допомогу, коли рахунок йде на хвилини, і врятувати життя", - додав Порошенко.

Як відомо, з 24 лютого структури Порошенка спрямували на підтримку ЗСУ понад півмільярда гривень. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів для фронту та інше.

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Петро Порошенко