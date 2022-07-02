Порізані вени і брат-бандит: Остапчук шокував одкровеннями про колишню дружину

Між ведучим Володимиром Остапчуком та його колишньою дружиною Оленою Войченко знову розгорівся скандал. Жінка дала нове відверте інтерв'ю, в якому образила нинішню дружину шоумена Христину Горняк. Той цього не стерпів і у відповідь розповів шокуючу правду про Олену та її сім'ю.
Несподіваними фактами з біографії екс-дружини Остапчук поділився у своїх Instagram-сторіс, прикріпивши також деякі докази у вигляді офіційних документів.
Так, в інтерв'ю Войченко заявила, що дружина Остапчука Христина - "професійна коханка Шуфрича" і про це нібито всі знають. Крім того, вона сказала, що особистісні характеристики Горняк не дотягують до рівня її дітей, а тому вона не зможе стати їм мачухою. Нагадаємо, що у Володимира і Олени ростуть двоє дітей - дочка Емілія і син Еван.
Після початку війни мама відвезла їх до Канади і, за твердженнями Володимира, не дає йому спілкуватися з ними навіть по телефону. Однак це і негативні висловлювання колишньої на його адресу ведучий був готовий терпіти, а ось образу коханої винести не зміг.
Ведучий з нинішньою дружиною Христиною Горняк (instagram.com/vova_ostapchuk)
У відповідь він вирішив розкрити деякі шокуючі факти про Олену, її минуле і членів сім'ї.
"У країні йде війна. Гинуть люди. Всі як один волонтерять, допомагають, працюють. Тут, вдома. Бо вірять у перемогу. Але деякі, як моя колишня - просто не змінюються. Знову інтерв'ю, який колишній поганий. Але! Коли ти по всіх телеканалах говорила про мене якийсь брєд - ну ок, я терпів три роки. Три роки! Тому що є діти. Тому що я поважаю тебе, як мати наших дітей. І це погано в першу чергу для них - розкидати це на вентилятор. Але ти перейшла межу. Ти образила мою дружину. Яка ні слова ніколи про тебе не сказала. Ніколи! Тому я попереджав", - написав Остапчук.
Далі він розповів про три темні факти з життя Войченко - наприклад, що у неї є проблеми з законом в США, про що він дізнався випадково.
"Тоді розкажи на інтерв'ю про декілька речей. Про твої, Олено, два кримінальні рішення в США. І суд в Олбані, штат Нью-Йорк. Через що тобі 10 років не давали повторно візу до Штатів. Епізоди - кража в магазині. Про що я дізнався випадково в посольстві", - повідав Володимир.
Також шоумен розкрив, що у колишньої дружини були випадки, коли вона різала вени - ймовірно, мова йде про спробу суїциду.
"Чому ніколи не показуєш на інтерв'ю свої порізані вени на руках. І не кажеш, як я тебе рятував і возив до лікарні після (не тобі давати оцінку моєму психічному стану)", - розповів ведучий.
Наостанок він приголомшив і зовсім шокуючим фактом про брата колишньої дружини.
"Розкажи про свого брата, якого ви з батьками переховували. Брат Роман Войченко був одним з організаторів кримінальної банди в Умані. Ні їхньому рахунку розбійні напади, катування та інші епізоди. Це мені стало відомо з посту народного депутата Антона Яценка. Брата зловили. Виявляється, він жив під іншим ім’ям і ви про це знали. Брат зараз в ізоляторі. Чекає рішення суду. Далі прикріплюю факти", - написав шоумен.
Остапчук також опублікував пост депутата Яценка, його звернення до прокуратури та її відповідь про затримання Романа Войченка.
Остапчук розкрив шокуючі факти про колишню дружину Войченко (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Нагадаємо, раніше Володимир Остапчук розповів, що вже більше 100 днів не бачив своїх дітей і не спілкувався з ними, так як колишня дружина Олена Войченко не дозволяє. На його думку, таким чином жінка мститься йому через те, що сама не влаштувала особисте життя.
Раніше ми писали, що Володимир Остапчук прийняв рішення щодо свого котеджу в елітному селі під Києвом - незважаючи на те, що в Україні йде війна, шоумен і його друга дружина Христина Горняк добудовуватимуть будинок.