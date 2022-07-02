Порізані вени і брат-бандит: Остапчук шокував одкровеннями про колишню дружину

Так, в інтерв'ю Войченко заявила, що дружина Остапчука Христина - "професійна коханка Шуфрича" і про це нібито всі знають. Крім того, вона сказала, що особистісні характеристики Горняк не дотягують до рівня її дітей, а тому вона не зможе стати їм мачухою. Нагадаємо, що у Володимира і Олени ростуть двоє дітей - дочка Емілія і син Еван.

Після початку війни мама відвезла їх до Канади і, за твердженнями Володимира, не дає йому спілкуватися з ними навіть по телефону. Однак це і негативні висловлювання колишньої на його адресу ведучий був готовий терпіти, а ось образу коханої винести не зміг.

Ведучий з нинішньою дружиною Христиною Горняк (instagram.com/vova_ostapchuk)

У відповідь він вирішив розкрити деякі шокуючі факти про Олену, її минуле і членів сім'ї.

"У країні йде війна. Гинуть люди. Всі як один волонтерять, допомагають, працюють. Тут, вдома. Бо вірять у перемогу. Але деякі, як моя колишня - просто не змінюються. Знову інтерв'ю, який колишній поганий. Але! Коли ти по всіх телеканалах говорила про мене якийсь брєд - ну ок, я терпів три роки. Три роки! Тому що є діти. Тому що я поважаю тебе, як мати наших дітей. І це погано в першу чергу для них - розкидати це на вентилятор. Але ти перейшла межу. Ти образила мою дружину. Яка ні слова ніколи про тебе не сказала. Ніколи! Тому я попереджав", - написав Остапчук.

Далі він розповів про три темні факти з життя Войченко - наприклад, що у неї є проблеми з законом в США, про що він дізнався випадково.

"Тоді розкажи на інтерв'ю про декілька речей. Про твої, Олено, два кримінальні рішення в США. І суд в Олбані, штат Нью-Йорк. Через що тобі 10 років не давали повторно візу до Штатів. Епізоди - кража в магазині. Про що я дізнався випадково в посольстві", - повідав Володимир.

Також шоумен розкрив, що у колишньої дружини були випадки, коли вона різала вени - ймовірно, мова йде про спробу суїциду.

"Чому ніколи не показуєш на інтерв'ю свої порізані вени на руках. І не кажеш, як я тебе рятував і возив до лікарні після (не тобі давати оцінку моєму психічному стану)", - розповів ведучий.

Наостанок він приголомшив і зовсім шокуючим фактом про брата колишньої дружини.

"Розкажи про свого брата, якого ви з батьками переховували. Брат Роман Войченко був одним з організаторів кримінальної банди в Умані. Ні їхньому рахунку розбійні напади, катування та інші епізоди. Це мені стало відомо з посту народного депутата Антона Яценка. Брата зловили. Виявляється, він жив під іншим ім’ям і ви про це знали. Брат зараз в ізоляторі. Чекає рішення суду. Далі прикріплюю факти", - написав шоумен.

Остапчук також опублікував пост депутата Яценка, його звернення до прокуратури та її відповідь про затримання Романа Войченка.

Остапчук розкрив шокуючі факти про колишню дружину Войченко (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)