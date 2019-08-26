Порізав усе обличчя: у Дніпрі попередили про ґвалтівника-педофіла та дали опис

Ґвалтівник напав на 15-річну дівчинку і вдарив пляшкою по голові, після чого став тягнути підлітка у кущі. Кричущий інцидент стався у Дніпрі в Новокодацькому районі. Трагедії вдалося уникнути тільки завдяки випадковим перехожим, які злякали педофіла. Про випадок розповіла мама постраждалої Юлія Романенко на Facebook-сторінці місцевої спільноти.

Жінка також дала опис зловмисника. Вона закликала батьків попередити дітей про небезпеку щодо маніяка, який з'явився в окрузі.

Дівчинці в лікарні медики наклали 6 швів, у неї порізане все обличчя.

Романенко розповіла, що напад стався у неділю, 25 серпня, коли її донька йшла на пляж, який знаходиться навпроти магазину Comfy біля нової церкви.

У Дніпрі ґвалтівник напав на 15-річну дівчинку (Фото: скрін google.com.ua/maps)

"Нелюд (інших слів у мене немає) вдарив її по голові пляшкою і почав тягнути в кущі. Слава богу, в цей час вийшли люди і злякали гада. Ця скотина встигла втекти. Може хто бачив хоч у яку сторону ця тварина втекла", - йдеться в публікації.

Також жінка описала зовнішність ґвалтівника . Чоловікові на вигляд близько 40-45 років, зріст приблизно 170 см, у нього темне із сивиною волосся, шкіра дуже смаглява. Був одягнений у чорні футболку і джинси.

"Буду вдячна за будь-яку інформацію... Бережіть своїх дітей!" - написала вона.

Дівчинці після нападу педофіла в Дніпрі наклали 6 швів на обличчі (Ілюстративне фото: РБК-Україна(

Користувачі мережі жваво відреагували на інцидент і побажали дівчинці якнайшвидшого одужання. Багато хто рекомендує скласти фоторобот злочинця і опублікувати його в мережі. Також звучить побоювання, що маніяк може орудувати і в інших районах Дніпра.

Жах. Серед білого дня. Вже нічого не бояться. Адже там ходять люди. Нехай скоріше видужує. А виродка цього потрібно обов'язково знайти, підключити всі зв'язки, і поліція не повинна це спускати;

Пляшку (і на ній відбитки) знайшли? Або обмежилися імітацією бурхливої діяльності...

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З такими виродками зі своїми дітьми до 20 років за руку ходити треба, а то і довше, а взагалі дівчаток потрібно здавати на навчання у гуртки по самообороні, зараз не тільки ґвалтівники, але і діти в школах знущаються, б'ють. Так хоч якось врізати і втекти зможуть. А те що по голові і ззаду вдарив педофіл хр**ів, від цього ніхто не застрахований, ані дитина, ані дорослий, і тут і балончик не допоможе. Нехай дівчинка одужує, вона бідненька і психічно постраждала, і фізично. Здоров'я їй.

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Так ця тварюка може в будь-якому районі Дніпра бути! Жах... я*ца відрізати і на довічне!

Добре що злякали гада, таких вбивати треба!

Дуже співчуваю і вам, і вашій дівчинці, нехай швидше одужує! Сподіваюся, цю сволоту піймають!

Дівчинка нехай видужує швидше, здоров'я їй. А ось фоторобот цієї тварини нам, звичайно, не завадив би. Роздрукувати і вивісити, щоб його як вовка загнали.

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