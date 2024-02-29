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Поранилась, а прививки не было: в Черкасской области девочка заболела опасной болезнью

В Черкасской области у девушки обнаружили столбняк (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Черкасской области у 13-летней девушки зарегистрирован случай столбняка. Это опасное инфекционное заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям и даже смерти. Сейчас врачи пытаются облегчить состояние ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу "Черкасского областного центра контроля и профилактики болезней".

В каком состоянии ребенок

Пострадавшую госпитализировали в КНП "Черкасская областная детская больница ЧОР". Ей оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

При проведении эпидрасследования установлено, что девочка получила травму и не была привита против столбняка в соответствии с Календарем профилактических прививок.

Врачи провели комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, а также необходимые лабораторные исследования.

Чем опасен столбняк

За последние 10 лет в Черкасской области зарегистрировано 6 случаев заболеваний столбняком. Среди заболевших - 5 взрослых и 1 ребенок.

Врачи предупреждают, что во время войны риски травм, повреждений и возможности инфицироваться возбудителем столбняка возрастают.

Столбняк - тяжелая инфекционная болезнь, вызываемая анаэробными микробами Clostridium tetani, живущими в почве и кишечном тракте животных.

Столбняк не передается от человека к человеку - только вследствие травмирования, когда повреждаются кожа и слизистые. В это время в рану могут попасть споры возбудителя.

Симптомы заболевания могут появиться в течение 3-21 дня после заражения.

Характерные симптомы столбняка включают:

  • сжатия челюстей, судороги мимических мышц
  • проблемы с проглатыванием
  • сложно говорить
  • осложненное дыхание
  • болезненное напряжение во всем теле, судороги

В зависимости от тяжести течения летальность этой болезни варьирует от 10% и выше.

Какую ошибку совершают все

Обычно к врачу обращаются люди при сильном ранении или открытой ране, а с обычными порезами - редко. Поэтому и риск заболеваний выше среди тех, кто получает небольшие язвочки и порезы. Особенно это касается детей, которые очень активны и часто подвергаются травмированию.

Во взрослом возрасте особенно рискуют те, у кого травматический вид занятий: работники сельского хозяйства, деревообрабатывающих и промышленных предприятий.

Также в группе риска находятся все возрастные группы, не получившие своевременную вакцинацию и ревакцинацию.

Надежным методом защиты от столбняка является вакцинация.

Вакцинировать детей для профилактики столбняка необходимо в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев (четыре прививки).

В возрасте 6 и 16 лет необходима ревакцинация.

Взрослым возобновлять прививки от столбняка необходимо каждые 10 лет. Получить такую вакцину можно совершенно бесплатно.

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