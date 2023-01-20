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"У раненых нет одежды": волонтер просит украинцев помочь нашим защитникам

Волонтер просит помочь раненым бойцам (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинские военные, которые получили ранения на фронте, нуждаются в одежде, пока они в госпиталях. У бойцов ничего нет, кроме тапок.

Об этом сообщила известный украинский волонтер Наталия Юсупова на своей Facebook-странице.

Бойцам нужна одежда

"У раненых не хватает одежды и вообще почти у всех нет обуви, кроме берцов. Ребята выходят на улицу только в тапках. Купили кофты, штаны, все раздали. Нашли ботинки во Львове, заказали 15 пар, все раздали и это очень мало. Привезли новых раненых, обуви нет. Очень прошу помочь, закупим ботинки, потому что они заболеют в этих тапках. И еще очень нужны пледы для тяжелораненых", - написала Наталия.

Реквизиты для помощи

Пайпал - pp@nataliiayusupova.name

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карточки Банки

5375 4112 0025 4253

Напомним, что волонтеры "Украинской команды" передали бойцам индивидуальные наборы для обогрева.

Читайте также, как украинский волонтер создал уникальные спальники для военных.

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