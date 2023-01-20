"У раненых нет одежды": волонтер просит украинцев помочь нашим защитникам

Бойцам нужна одежда

"У раненых не хватает одежды и вообще почти у всех нет обуви, кроме берцов. Ребята выходят на улицу только в тапках. Купили кофты, штаны, все раздали. Нашли ботинки во Львове, заказали 15 пар, все раздали и это очень мало. Привезли новых раненых, обуви нет. Очень прошу помочь, закупим ботинки, потому что они заболеют в этих тапках. И еще очень нужны пледы для тяжелораненых", - написала Наталия.

Реквизиты для помощи

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Приват - 5168752017223390

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